Nike進貨漸減 Foot Locker今年銷售悲觀

Foot Locker預計2022年營收 將下降，因為很可能不再能夠銷售其最大供應商Nike更多產品。

更讓投資人擔憂的是這家鞋類零售商2022年的黯淡前景。Foot Locker 25日表示，預計今年銷售額將下降4%至6%，同店銷售額預計將下降8%至10%。Refinitiv調查的分析師 普遍預期營收成長2%。

Foot Locker還表示，今年業績成長將會偏低，因去年消費者口袋裡裝滿了不少紓困 資金可以消費。

Foot Locker表示，從2022年第4季開始，將不再有單一供應商能占其採購量的55%以上，而去年同期為65%。該公司表示，按年計算，Nike的採購量不會超過今年總採購量的60%，低於2021年的70%和2020年的75%。

Foot Locker表示，這些調整反映出Nike加速向消費者直銷更多運動鞋和服裝的轉變。相對地，Foot Locker也正在推出包括服裝在內的許多自有品牌來擴大自有直接面對消費者的努力。

Nike和Under Armour等運動鞋品牌已經非常明顯地在減少對批發合作夥伴的依賴。因為經由自有品牌的實體店和官網進行銷售，獲利率會更高。這迫使Foot Locker和Dick's Sporting Goods等批發商推出更多自有品牌產品線。

Foot Locker在截至1月29日的當季淨利從一年前的1.23億元或每股1.17元減至1.02億元或每股1.02元。不包括一次性項目，每股獲利為1.67元，超過分析師預期的1.44元。

銷售額從一年前的21.9億元增加6.9%至23.4億元。超出23.3億元的預期。