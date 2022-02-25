淡看俄烏戰事 股指驚天逆轉

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上揚，因為投資人放過俄羅斯 對烏克蘭 的襲擊。

史坦普500指數 上漲63.2點或1.5%至4288.7點，盤中最深下跌超過2.6%。道瓊工業指數上揚92.07點或0.28%至3萬3223.83點，收復859點的跌點。那斯達克綜合指數在盤中一度跌近3.5%，最後收漲436.1點或3.34%至1萬3473.59點。

即使出現驚人的逆轉，史指仍跌入修正區間，較1月3日紀錄收盤價下跌逾10%。那指開盤即跌落熊市，較11月高點下跌逾20%；史指仍較歷史高點下跌16%。

投資人逢低買入了一些大型科技公司。亞馬遜、Netflix、Alphabet和微軟都走高，抹去當天早盤的深度跌幅。Netflix上漲6.14%，微軟上漲5.11%。Alphabet和Meta Platforms分別上漲4%和4.61%。

美國總統拜登就俄羅斯入侵烏克蘭一事發表講話，宣布美國將對俄羅斯實施新一輪制裁，全面努力將莫斯科與全球經濟隔離開來。

莫斯科24日晚間在烏克蘭發動了軍事行動。報導指出，包括首都基輔在內的幾個主要烏克蘭城市發生爆炸和導彈襲擊。俄羅斯總統普丁宣稱入侵是讓烏克蘭「非軍事化」，並表示俄羅斯的計畫不包括占領烏克蘭領土。