高盛：俄烏開戰 Fed堅定升息

Fed升息不受俄烏戰事影響。（路透）

即使俄羅斯正在入侵烏克蘭 ，聯準會(Fed)在3月會議上仍然注定要開始升息 ，因它仍須努力對抗熾熱的通膨。

高盛 首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)說：「目前的情況與過去不同，過去地緣政治事件往往導致Fed延後收緊或放鬆；但如今因為通膨風險，讓Fed有比過去更強烈、更緊迫的理由去收緊政策。」

他在最新的研究報告中指出，「由於工資價格出現波動的跡象，加上近期通膨預期已經很高，大宗商品價格的進一步上漲可能比平時更令人擔憂。因此，我們預計地緣政治風險不會阻止FOMC穩步升息，在即將召開的會議上升息25個基點。但是我們的確認為地緣政治的不確定性進一步降低了3月升息50個基點的可能性。」

Evercore ISI同樣表示，來自烏克蘭的風險可能會引導Fed避免升息50個基點。 但分析人士指出，由於俄羅斯石油和天然氣供應中斷而導致能源價格上漲的衝擊，可能會加劇美國持續面臨的高通膨挑戰。

Evercore ISI表示，「至少能源成本上漲進一步推高整體通膨，將使各國央行對未來幾個月浮現的間接影響更加敏感。比如Fed就可能在3月之後某個時機出現50個基點的變動。」

舊金山Fed行長戴利(Mary Daly)在俄羅斯總統普亭宣布對烏克蘭發動襲擊之前告訴記者：「正如我們所知，處處充滿了很多不確定性，這是對需求的衝擊。」「而需求衝擊有多大取決於不確定性有多高以及持續多久。」

芝加哥商品交易所集團押注Fed利率走勢的聯邦基金期貨，預計3月升息25個基點的可能性為87%。

與此同時，在通膨橫行的背景下，對大宗商品的可怕預測也讓交易員深感壓力。

高盛全球商品研究主管柯里(Jeffrey Currie)表示，「這與我們當時的假設完全相同。」他指的是高盛預測油價從2005年開始進行傳奇性的「超級飆升」。

他不排除大宗商品價格有再次飆升的可能，並認為投資人目前應該加碼這塊領域。