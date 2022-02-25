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車價大漲 買家延長車貸年限

財經新聞組／綜合報導

根據一份分析數百萬消費者如何為購買的汽車融資的最新報告，2021年下半年汽車價格的飆升促使更多消費者申請汽車貸款，期限超過6年。

對新車和二手車貸款進行分析的信用監測服務機構Experian表示，在去年第4季購買的所有車輛中，有超過三分之一的貸款期限為6年半、7年甚至7年半。

更長的貸款期限是汽車買家者試圖抵消車價飆升的方式之一；車價飆升主因新車和卡車庫存過低。

Experian汽車金融解決方案資深總監札布里次基(Melinda Zabritski)表示：「汽車貸款金額的上升不僅僅歸因於庫存短缺，部分原因也在於消費者只是買了更大的車款。」

去年第4季新車貸款的平均融資金額較2020年同期躍升4300元，創下3萬9721元的歷史新高。即使消費者試圖通過申請更長期限的貸款來降低還款額，但平均每月還款額仍增加65元，達到644元的歷史新高。

這些數字呈現出強勁的需求和低庫存共同推動汽車價格大幅上漲的最新跡象。上季財報強勁的汽車經銷商AutoNation CEO曼利(Mike Manley)指出，「我認為這是2018年和2019年車價大幅折扣後的普遍提升。」

更高的貸款金額和每月還款額並不僅限於新車。Experian表示，二手車價格和貸款也同步攀升至歷史新高，第4季的平均借款金額達到2萬7291元，成長20%。根據Experian的數據，現在平均二手車的每月還款額為488元，也是歷史新高。

貸款 汽車 二手車

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