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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

美股最錢線／亂世再起 專家教5招避險

財經新聞組／綜合報導

在俄羅斯總統普亭下令對烏克蘭東部實施軍事行動後，避險需求飆升，美元隨美國國債和黃金走高。大多數分析師都建議投資人選擇避險，預計隨著地緣政治危機加劇全球通膨壓力，從歐股到大宗商品貨幣等所有資產都將進一步下跌。

Oanda駐新加坡資深市場分析師哈利(Jeffrey Halley)在研究報告中說，「目前全球各地通膨正在飆升。」「如果烏克蘭局勢迫使各國央行停止政策正常化，那麼對全球的滯脹衝擊很快就會到來。」

部分策略師建議投資人：首先、做空歐元。瑞穗銀行駐香港亞洲首席外匯策略師張建泰建議「賣出歐元兌美元」，「如果危機加劇，歐洲央行的鷹派傾向可能會退縮。」

其次，緊縮流動性。澳新銀行駐新加坡信用策略師納瑪齊(Kaveh Namazie)說，「長期而言，戰爭會造成物價上漲，特別是因淨出口大國俄羅斯捲入其中。石油和其他大宗商品已經出現這種情況，所以可能會影響到全球央行的行動，包括聯準會(Fed)。」

第三、賣出澳元和紐元。華僑銀行駐新加坡外匯策略師伍泰倫(Terence Wu,音譯)表示，「建議短線持有歐元兌美元和日元的空頭部位，以對沖緊張局勢進一步升級。」

第四、逢低買入股票。Cambiar Investors LLC.投資長巴瑞許(Brian Barish)表示，「在經濟各個方面，烏克蘭對西方並不重要。鑑於歐盟對俄羅斯天然氣的高度依賴，我認為它們沒有太多選擇；在軍事實力上，它們肯定也做不了太多的事情。」

最後，脫手美歐股。Global CIO Office CEO杜干(Gary Dugan)表示，他將對亞股「伺機而動」，將美股和歐股換成現金。他表示，由於對烏克蘭直接曝險有限、寬鬆的貨幣環境以及經濟的重新開放，亞洲股市可作為「防禦性選擇」。

烏克蘭 新加坡 歐股

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