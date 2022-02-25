探索公司上季營收 優於預期

探索公司(Discovery Inc)上季營收超出分析師的預期，得益於該媒體公司尋求完成與AT&T旗下WarnerMedia部門合併，以及體育賽事直播和廣告收入增加。截至第4季末，全球付費串流媒體用戶總數為2200萬，高於上季的2000萬。淨利從一年前的2.71億元或每股42分降至3800萬元或每股8分。

莫德納疫苗 今年估賣190億元

莫德納(Moderna)去年第4季業績獲利和營收都超出分析師的預期，並預計今年將銷售至少190億元的新冠病毒疫苗。第4季淨利為49億元；調整後每股獲利11.29元，遠優於預期的9.9元；營收72億元，優於預期的67.8億元。該公司2021年全年營收185億元，在全球銷售了8.07億劑疫苗。

挪威郵輪上季及去年大虧

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)2021年第4季及全年虧損擴大。該公司第4季營收4.87億元，遠低於預期的5.72億元，上年同期為957.9萬元；淨虧損擴大至15.73億元，上年同期為淨虧損7.39億元。每股虧損4.01元，上年同期為虧損2.51元。經調整後每股虧損1.95元，高於預期的淨虧損1.60元。

俄石油 買家 傳遭拒開信用狀

據傳至少有3名俄羅斯石油主要買家24日無法開立銀行信用狀來支付購買費用，理由是俄羅斯入侵烏克蘭後市場存在不確定性。俄羅斯最大的石油買家包括BP和殼牌、ENI、TotalEnergies、Equinor、雪佛龍和埃克森美孚。

首申失業金人數 減1.7萬人

勞工部表示，截至2月19日當周首次申請失業保險金人數為23.2萬人，略低於《道瓊》估計的23.5萬人，較前周減少1萬7000人。持續申請人數為148萬，較前周減少11.2萬人，為1970年3月14日以來的最低水平。領取所有政府失業福利人數再減3萬多人至203萬人。

Authentic Brands買下貝克漢

零售和娛樂集團Authentic Brands Group宣布已與前英國足球明星貝克漢建立合作夥伴關係，共同擁有和監督後者的全球品牌管理公司。Authentic Brands拒絕透露交易金額。一位熟悉內情人士表示，該公司支付了約2.69億元買下這位足球明星的DB Ventures 55%的股份。