我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

供水受阻 特斯拉柏林廠恐延宕

財經新聞組／綜合報導

如果環保組織在下周法院聽證會上對供水商的許可證挑戰成功，特斯拉工期拖延已久的德國廠將失去供水合同。

法蘭克福Oder行政法院將於3月4日審理當地團體提出的投訴，指稱勃蘭登堡環境部在向Wasserverband Strausberg-Erkner(WSE)公用事業公司授予許可證之前未進行充分檢查。

如果這些團體獲勝，WSE表示，它必須取消與特斯拉的合同，並且將重新開始就工廠的取水地點進行談判，這可能會是個漫長的過程，而且不保證會有解決方案。

法院發言人表示，預計將在聽證會當天作出決定。特斯拉拒絕對此案發表評論。

隨著各項申請案批准程序進入最後階段，進一步的拖延將使該廠的運作再次受到影響。

馬斯克一直渴望建造這家工廠，這是他雄心壯志征服歐洲市場的關鍵，福斯汽車目前占歐洲市場電動車銷售25%，特斯拉則為13%。

在建廠延誤後，馬斯克去年10月表示，希望該廠能在12月前投入運作。該公司尚未進一步更新其時間表。

提出投訴的團體Gruene Liga和Nabu擔心特斯拉工廠每年需要140萬立方公尺的水，相當於一個3萬人城鎮的用水量，將會耗盡該地區的飲用水。

市府經營的WSE本身也對供水表示擔憂。WSE發言人波內茨基(Sandra Ponetsky)表示，雖然特斯拉廠的用水量並不特別多，車程幾個小時外的BASF電池廠等其他工廠用水量更多；但該地的儲水量是有限的。

她說，「我們是一個水資源相對豐富的地區。」「但我們需要其他地區的幫助。沒有一個供應商有能力在這麼短的時間內從帽子裡變出這麼多水。」即使法院允許為特斯拉的第一階段生產提供取水，如果不從其他地區進口水，也無法為未來任何擴建提供服務。

特斯拉 馬斯克 電動車

上一則

人民幣飆升攀近4年高點 在岸、離岸分別升破6.32、6.31

下一則

聯想Q4營收、獲利雙創單季新高 淨利潤6.4億美元

延伸閱讀

特斯拉無線更新 存在風險

特斯拉無線更新 存在風險
汽車品牌排名 特斯拉大跌

汽車品牌排名 特斯拉大跌

2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌

2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌
擠下特斯拉Model 3 福特野馬Mach-E獲評為電動車首選

擠下特斯拉Model 3 福特野馬Mach-E獲評為電動車首選

熱門新聞

俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式。（本報資料照片）

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

2022-02-21 15:45

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義