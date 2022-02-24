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電信商停用3G 汽車業頭疼

財經新聞組／綜合報導
部分2021年車型，車廠仍採3G版聯網功能。（路透）
部分2021年車型，車廠仍採3G版聯網功能。（路透）

AT&T即將成為今年第一家停用3G網路的電信商，美國數百萬輛汽車，包括特斯拉、奧迪、本田和日產，22日起將無法使用一些緊急和便利功能。

停用3G網路除了影響舊手機，也影響其他產品，像是家庭保全系統和使用3G進行遠距更新和通訊的車輛。

對車主的影響將視車型有所不同，其中數百萬輛是過去10年左右按3G的需求製造的。有些車主可能不會遇到任何問題，而另一些車主可能會在發生車禍時失去自動緊急報警服務以及某些資訊娛樂和便利功能，如即時導航，或是智慧手機應用程式功能，例如預開空調。

話雖如此，停用3G網絡並不會讓任何車輛過氣，只是可能造成不便並減少可以挽救生命的緊急安全功能。車輛的轉售價值也可能受到影響，因為某些功能可能無法像新車時那樣運作。

AT&T是第一家關閉3G服務的主要電信商，該服務於22日停用。T-Mobile和Verizon將在今年稍後跟進，其他依賴這些網絡的小型電信商如Cricket、Boost和Straight Talk也將受到影響。

電信商正在推動3G日落期限，以騰出基礎建設和資金來支持新網絡，像是新興的5G服務。

AT&T在21日發表聲明指出，「自2019年2月以來我們就一直與汽車製造商合作，幫助它們在2月22日結束3G服務之前將其聯網汽車過渡到更新的技術。客戶會持續收到更新的資訊，因為我們與他們合作進行這種過渡，包括直接郵件、帳單訊息、電子郵件和短訊。」

即使電信商一直警告3G網絡將永久關閉，但許多汽車製造商仍在2021年車型上安裝使用舊網絡的設備。

《消費者報導》安全政策經理華萊士(William Wallace)將這種情況描述為「一場慢動作災難」，因為汽車製造商若非無為而治，就是爭先恐後地為車主維持既有服務。

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