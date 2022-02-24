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黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

股指跌勢擴大 觸及今年新低

財經新聞組／綜合報導

隨著俄羅斯烏克蘭的緊張局勢升級，促使主要股指跌至今年來最低水平。

史坦普500指數收跌79.26點或1.84%至4225.5點，較1月3日創下的紀錄收盤價下跌12%，進一步跌入更深的修正區域。道瓊工業平均指數下跌464.85點或1.38%至3萬3131.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌344.03點或2.57%至1萬3037.49點。

史指和那指都跌破1月24日的盤中低點，史指則是觸及1月底盤中低點後微幅拉回。

那指已較去年11月高點下跌逾18%，接近熊市邊緣。

航空公司和郵輪公司等經濟重啟股以及一些科技股全面下跌，達美航空下跌4.08%，特斯拉下跌7%。電商巨頭亞馬遜下跌3.58%，蘋果下跌2.59%。

零售商一片紅海，梅西百貨下跌5.36%，TJX Companies下跌4.21%，百思買下跌2.12%，Nordstrom下跌3.41%。

《NBC》報導，烏克蘭數位化轉型部23日表示，當天再度發生另一起大規模DDoS阻斷服務攻擊，導致某些實體無法訪問政府網站。

拜登政府23日宣布將對負責建設俄羅斯北溪2號天然氣管道的公司實施制裁。英國也警告準備對俄羅斯實施更多制裁。

在美國掛牌交易、投資俄羅斯頂級公司的VanEck Russia ETF下跌近10%。

俄羅斯 指數 烏克蘭

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