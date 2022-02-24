美股最錢線／大摩：史指恐再跌10%

華爾街最大空頭的摩根史坦利首席美股 策略師威爾森(Michael Wilson)表示，在烏克蘭 局勢升級之際，「美股正在發出混合訊號」。美股面臨回調的風險，史坦普500指數可能再下跌逾10%。

美股23日收盤，史指下跌1.8%報4225.5點；年初以來累計跌幅逾12%，淪入修正區。

威爾森認為目前市場正在進行的修正幅度和持續時間，將由2022年上半年放緩的幅度決定，雖然俄烏局勢顯然會使經濟放緩更加嚴重，但其幾個月來一直關注的基本風險將是目前市場修正的主要驅動因素：消費者信心疲軟。

他指出，第一，大摩多數指標已經顯示，消費放緩的風險仍然高於正常水平。其次，商品供應量現在正在上升，雖可緩解一些供應短缺，但也可能導致許多商品的價格折扣回歸，而這些商品的通膨壓力是最大的。這不僅涉及獲利率的問題，而且如果供應改善比預期要大而出現重複訂購，對需求也是一種風險。

最後，烏克蘭的潛在能源價格衝擊將導致消費者進一步疲軟。因消費者可能將更多的可支配收入花在天然氣和取暖等能源上。

威爾森表示，目前情況看來與2018年底很相似，最明顯之處就是同樣過度鷹派的聯準會(Fed)以及同樣正在放緩的經濟成長。

早在2018年9月，針對鮑爾有關升息『自駕模式』的說法以及政策仍然遠離中性的觀點，市場認為是為遲鈍及落後。這次，Fed正在對創紀錄的高通膨率作出反應，但仍落後殖利率 曲線。因此，雖然很難說Fed發出積極的緊縮時間表是個錯誤訊號，但這可能意味著這次Fed真的是採自駕模式，可能很難轉回。

威爾森的結論是：我們最終面對與2018年12月類似的結果，美股較近期高點暴跌20%、然後Fed救市出現大幅反彈的機率越來越大。