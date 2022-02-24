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影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

財經簡訊

財經新聞組／整理

UPS向歐盟求償20億美元敗訴

全球最大物流公司UPS於2013年尋求以52億歐元收購荷蘭競爭對手TNT受阻，轉而向歐盟反壟斷監管機構提出創紀錄的17.4億歐元(20億美元)求償要求，23日宣告敗訴。法院表示，UPS未能證明其收購過程中權利受損的決定性原因。歐盟很少否決合併案，過去10年只有10筆交易被歐盟阻止。

勞氏上季銷售增5% 調升財測

由於美國人在房市緊張之際購屋、修理或翻新房屋，勞氏(Lowe's)第4財季銷售額增加5%，超過預期。這家家居裝修零售商並調升財測，預計2022財年每股獲利將在13.10至13.60元間，營收為970至 990億元。第4季淨利從一年前的9.78億元或每股1.32元增至12.1億元或每股1.78元。

房貸申請量 降至2年新低

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周房貸申請總量下降13.1%，至2019年12月來最低水平。再融資申請上周下降15%，較一年前少了56%。符合條件的30年期固定利率房貸平均利率從4.05%上升至4.06%，自備20%頭款的貸款點數從0.45升至0.48。

奇異CEO看好營收勁增

奇異電氣公司CEO卡爾普(Larry Culp)表示，即使有通膨和供應鏈挑戰，但預計今年營收將「強勁」成長。位於波士頓的奇異電氣上周表示，它正努力解決其大部分業務遇到的供應鏈問題。原材料和勞動力短缺，以及成本飆升，對其醫療保健、再生能源和航空部門產生了不利影響。

高盛：氫能發電市場上兆元

高盛表示，氫氣在任何向淨零排放過渡的過程中都可以發揮重要作用，它的發電量可能會發展成為每年價值超過1兆元的市場。該行歐洲、中東和非洲地區商品股權業務部門負責人德拉維格納(Michele DellaVigna)表示，「它是個非常強大的元素。可用於重型運輸、供暖，還有重工業。」

卡夫亨氏生產奶蛋肉替代品

卡夫亨氏宣布與價值15億元的智利新創公司The Not Company成立合資企業，生產雞蛋、牛奶和肉類的植物替代品。卡夫亨氏美國總裁亞布拉姆斯里維拉(Carlos Abrams-Rivera)表示：「我們不僅擁有由受信任品牌推出受喜愛產品的優勢，同時還提供植物性選擇。」

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