與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

美國汽油價格近來飆漲，已讓民眾大嘆吃不消，俄烏危機觸動能源價格進一步大漲，恐使情況惡化。 美聯社

俄羅斯全面入侵烏克蘭的威脅升高，能源供給震撼風險隨之竄升，一些市場觀察家警告，美國通膨年增率可能從1月的7.5%直衝10%。

財經網站MarketWatch報導，顧問公司RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas與紐約梅隆銀行（BNY Mellon）分析師 Daniel Tenengauzer不約而同在22日發表報告，都支持這種觀點。Brusuelas認為，一旦這種能源震撼來襲，美國未來一年國內生產毛額（GDP）恐因此折損1%，未來三至六個月的通膨率可能平添2.8個百分點，直到俄烏危機穩定下來、紓解物價上漲壓力為止。

若美國消費者物價指數（CPI）年增率衝上10%，將是1981年10月來最高，即使是看過市場大風大浪的資深交易員，也可能直呼意外。目前市場普遍預料，CPI年增率可能在3月觸及8%見頂，隨後反轉而下，到明年1月趨緩至4%。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）分析師Jean Boivin認為，央行 或許不得不接受「與通膨共存」的現實，因為若是激烈升息抗通膨，「只會砸沉至今尚未充分復甦的經濟景氣」。

RSM經濟學家Brusuelas預測，倘若俄烏危機導致歐陸爆發大規模戰爭，將使布蘭特原油飆到每桶約110美元，也就是比22日的價位再漲大約14%。他說，換做是另一種情境，油價甚至可能飆漲40%之多，那將使美國CPI年增率升破10%。

至於未來情勢如何發展，端視制裁的嚴重程度和俄烏後續情勢而定。Brusuelas說，「現在有種種變數，難以量化或預先料定」，唯一可確定的是，「未來一、兩年通膨不會降回（央行的）目標水準，家家戶戶將必須與通膨走高共存，這是他們過去40年來未曾經歷過的，而金融市場也將波動不已」。

紐約梅隆銀行市場策略長Tenengauzer同日也表示，經濟學家目前預估美國CPI年增率將在第4季下滑至3.3%，比去年底的7%腰斬，但「如今整體通膨率高於共識預測、甚至超越去年數字的或然率已升高——造成通膨率甚至可能觸及10% 」。他說：「一切全看能源價格今後會怎麼走，我指的能源包括石油 、天然氣，以及一整堆其他能源包括煤炭的價格。」