俄烏衝突 Fed升息之路遭狙擊 變「2023年後降息幾次」

看好Fed升息的熱潮正快速退燒。（路透）

過去一個月，華爾街的關注焦點一直是聯準會(Fed)「升息 幾次」。瑞銀預測Fed在2022年將連續升息6次，高盛則認為是7次，摩根大通更是作出連續9次的驚人預測。

然而，升息周期還未開始，這個共識就要發生戲劇性的轉變，開始把注意力放到「2023年以後降息幾次」。

在預測9次升息的同時，另一位摩根大通分析師潘尼格楚格魯(Nick Panigirtzoglou)注意到了一個極為罕見的「危機訊號」，遠期隔夜掉期利率(OIS)曲線已開始顯示出反轉跡象，遠期利率市場已經將重點放在短暫緊縮周期之後的降息上。烏克蘭 衝突或對全球股市產生影響，並可能促使各大央行做出鴿派的重新評估。

隨著烏克蘭緊張局勢升級，原油價格飆升，並有可能增加到足以迅速摧毀全球經濟復甦的水平。類似於2008年夏天，當時150元的油價加上李曼兄弟的破產，引發了全球金融危機。部分分析師表示，接下來出現的不是指數級利率上升螺旋，而是重回紓困性貨幣政策。

三井住友日興證券(SMBC Nikko Securities)首席貨幣和債券策略師野地誠(Makoto Noji)指出，美國利率市場將重新定價，Fed可以能以不到2%的最終利率就足以控制通膨，理由是美股的深度修正將導致美國家庭儲蓄率上升，從而抑制消費，達到為通膨降溫的效果。

他進一步分析指出，即使Fed 3月肯定升息，之後的升息路徑也不會改變，除非未來4周出現意料之外的市場崩盤。三井住友的數據顯示，長期美債殖利率 可能會在夏季適度下降，但事實上已經大幅下降，由於俄烏衝突加劇，10年期美債殖利率從上周的2.1%大跌至1.85%。

與此同時，隨著烏克蘭的緊張局勢升級，避險情緒升溫，市場已經做出反應。隔夜指數掉期顯示，3月升息50個基點的可能性降低至19%，而一周前為56%。年底前利率將提高近150個基點，升息6次，遠低於上周的175個基點。