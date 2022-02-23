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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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專家：衰退是過慮 別太過防禦

財經新聞組／綜合報導

無論何時都該保持樂觀。由於通貨膨脹飆升、天然氣價格上漲以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，經濟衰退的擔憂可能正在上升，但摩根大通資深市場策略師馬特卡(Mislav Matejka)警告，這並不代表就要急著建立一個全防禦性的股票投資組合。

他在給客戶的最新報告中指出，「當前的融資條件仍然極其有利、勞動市場仍非常強勁、消費者槓桿率不足、強勁的企業現金流和銀行強勁的資產負債表，為衰退預作準備是錯誤的。領漲的產業仍然是高風險類別，而且看不出放緩跡象。」

馬卡特認為，投資人應繼續看好銀行、礦業、能源、保險、汽車、旅遊和電信股。並補充說：「投資人應該無視於目前熱門的整體『放緩』呼聲。」

2022年開年以來，這些來自華爾街的經濟放緩呼聲給美股帶來沉重壓力，部分也反映出對升息速度快於預期的擔憂。

對經濟放緩的擔憂進一步打擊了曾經炙手可熱的FAANG股，也就是臉書母公司Meta、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌；這些股票平均股價今年來下跌了19%。Meta表現最差，下跌近40%。

相對地，投資人也轉向向來被視為安全的避風港。黃金價格連日上漲，正在邁向每盎司2000元。

美國商銀最新的基金經理人調查顯示，「面對即將到來的衰退恐慌，最好藉由做多債券、放空商品來應對。」

華爾街的其他知名人士也認為，目前對經濟衰退的擔憂可能過於高漲。

皇后學院、劍橋大學校長兼安聯顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，雖然有通膨壓力，但今年不太可能出現衰退，「我認為對於美國來說，不要低估美國經濟的韌性。我認為美國經濟面臨的最大風險是來自聯準會(Fed)的政策錯誤。這才是最大的風險。」

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