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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

財經簡訊

財經新聞組／整理

AMD 10年後重獲買入評級

華爾街分析師10年後再度將AMD評級調升至買入等級，凸顯其市占率不斷增加、強大的電腦晶片組可與英特爾相媲美，以及相對便宜的股價。Bernstein Research分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)表示，「它已不是10年前的AMD了，」將其評級從「市場表現」提升至其最高的「跑贏大盤」。

梅西百貨財報佳 拒分拆電商

梅西百貨第4財季獲利和銷售額超過分析師預期，並表示比照Saks Fifth Avenue前例，該公司也拒絕激進公司Jana Partners要求將其分拆電商業務與實體店面的要求。當季淨利7.42億元或每股2.44元。不計一次性項目為每股2.45元，高於預期的2元。營收增至86.7億元，超出預期的84.7億元。

家得寶估今年銷售繼續成長

家得寶第4財季銷售額成長11%，超出華爾街預期，並表示預計2022年銷售額將繼續成長。第4財季淨利從去年同期28.6億元或每股2.65元增至33.5億元或每股3.21元。高於分析師預計的3.18元。淨銷售額增至357.2億元，超過預期的348.7億元。

Krispy Kreme IPO後首獲利

Krispy Kreme公布了再次上市以來的第一個單季獲利，但低於華爾街的預期。這家甜甜圈公司自去年7月IPO以來，股價就一直陷入掙扎，下跌了33%。第4季淨利為430萬元，合每股1分。不計項目，該公司每股獲利8分，低於預期的9分。淨銷售額增加13.8%至3.71億元，超過預期的3.64億元。

去年房價漲18.8% 34年最高

12月史坦普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數年增18.8%，與11月持平。20大城綜合指數的年增率為18.6%，高於上月的18.3%。全年綜合房價指數上漲18.8%，為34年來的最高歷年增幅，大幅超過2020年10.4%的增幅。20大城指數上漲18.6%，史上最大；10大城指數上漲17%，史上次佳。

長周末搭機客 感恩節來最高

美國機場的總統日周末流量創感恩節以來最繁忙，代表隨著新冠病毒病例進一步下降，休閒旅遊正在逐漸復甦。從18日到21日，運輸安全管理局(TSA)對近840萬人進行篩查，是1年前的2倍多，但比TSA在宣布新冠疫情爆發前一個月的2020年篩查的900萬人減少了7.5%。

指數 分析師 梅西百貨

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