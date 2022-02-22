美股最錢線／美股震盪 專家推薦5檔

地緣政治緊張局勢、聯準會(Fed)升息預期和通膨擔憂讓美股動盪，投資 人感到不安。

主要股指連續下跌兩周，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突繼續醞釀。

投資人正在尋求方向和靈撼，以保持長期投資觀點。根據追蹤績效最佳分析師 的TipRanks的數據，即使在最動盪的時期，頂級分析師也會提出他們最看好的個股。

以下是這些華爾街專業人士重點介紹的5支股票。

●Cloudflare

Cloudflare正在成為網路安全領域的佼佼者。該公司的客戶不斷增加且留客率上升，由最近的財報即可證明。

Needham & Co.分析師韓德森(Alex Henderson)寫道，Cloudflare的「強大技術能力可以解決關鍵問題並促進不斷成長。」他說：「我們建議投資人買進並持有該股，即使當前利率 和估值動盪。我們對這支個股深信不疑。」

他重申對該股的買進評級，並提高目標價至每股245元。

這位分析師還強調Cloudflare上季強勁的獲利表現，營收加速增加，財測上調超出華爾街普遍預期。而且始終認為其財測過於保守，未來營收成長會十分輕鬆。

●Expedia

假期通常會帶來大量旅遊和假期規劃業務，但對於像Expedia這樣的公司來說，去年情況有所不同。新冠病毒的Omicron變種病毒引起另一波對旅遊業的衝擊。然而，該股現在似乎準備迎接一個強勁的夏季。

Wells Fargo分析師費茲傑羅(Brian Fitzgerald)預計，隨著Omicron的擔憂消退，這家旅遊預訂公司的需求將恢復。此外，由於2021年底旅遊出璿轉機，該公司上季獲利令人鼓舞。

費茲傑羅將該股評為買入，將目標價從225元升調至250元。

雖然在假期期間取消訂單情形增加，但不足以影響該公司財務狀況。此外，與早期的Delta變種病毒相比，這波新疫情對Expedia的影響較小。如果這種模式繼續下去，這可能有助於平息投資人對該股的疑慮。

●Coursera

線上成人教育課程平台Coursera去年在疫情期間掛牌上市，但此後股價暴跌。然而，它的獲利率仍有前景，並且該公司繼續擴大其業務。

Stifel分析師迪維特(Scott Devitt)點名Coursera的上季財報，該公司的營收和2022年財測超過華爾街普遍預期。這位分析師將Coursera Plus的訂閱量高以及「對以職業證書和專業化需求增加」作為獲利率提高的關鍵原因。

迪維特將該股評為買入，將目標價從25元調升至26元。

他在談到目前Coursera產品的轉型時指出，其管理層「越來越有信心，鑑於當前趨勢，轉向低成本行業合作夥伴內容不太可能實質恢復，反映出著該公司長期業務毛利率潛力可望實質上升。」

●英特爾

英特爾是營收最大的半導體公司，即使它的晶片製程落後於其他大型公司。自大約一年前新任CEO上任女後，該公司一直在擴展其基礎建設和商業模式，最近宣布收購晶片製造商Tower Semiconductor。

Needham & Co.分析師波頓(Quinn Bolton)在報告中寫道，該協議價值約54億元，並將「為英特爾晶圓代工服務帶來廣泛的專業工藝，很好地補充英特爾的先進工藝能力。」

分析師寫道，收購Tower將為英特爾的製造能力增加7家製造廠，以及「成熟的代工生態系統」和現有的客戶群。

波頓將該股評為買入，將目標價定為每股60元。

英特爾正在對其業務模式進行全面轉型。由於大量的基礎建設和併購投資，英特爾近期毛利率出現緊張，但長期預測仍有希望。

●SolarEdge

隨著石油和天然氣價格持續上漲，替代能源的應用變得更加明顯。SolarEdge最近的財報顯示，目前需求強勁。

對SolarEdge光電電池板的最高需求來自歐洲，摩根大通分析師史特羅斯(Mark Strouse)指出，歐洲「特別強勁，因為企業級潔淨能源目標、政府規定和不斷上漲的化石燃料價格，都推動了需求。」

他將該股評為買入，並宣布目標價為328元。

該分析師表示，SolarEdge的商業和工業業務部門將很快達到拐點，並且需求正在激增。他還預計，一旦該公司擴大墨西哥的生產規模，現趨緊俏的毛利率將擴大，將顯著降低運輸成本。