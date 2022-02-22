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特斯拉無線更新 存在風險

財經新聞組／綜合報導
無線下載更新讓特斯拉傲視同業，但遭駭風險也高。（路透）
無線下載更新讓特斯拉傲視同業，但遭駭風險也高。（路透）

特斯拉經由遠距軟體下載更新，快速發布安全補丁(patch)的能力讓其他汽車製造商羨慕不已，但隨著汽車越來越像個行動電腦，這也帶來了更高風險。

特斯拉甘冒風險的文化及其快速發布尖端技術的願望，也使其常與美國安全監管機構發生衝突，美國安全監管機構在最近幾個月對特斯拉發起一系列召回和調查。最新一項是17日對無預期剎車被啟動展開正式調查。

特斯拉前驗證經理、現任顧問羅德(Florian Rohde)談到特斯拉發布遠距更新的能力時說：「公司上下肯定認為，只要能快速修復，即使風險更高也在所不惜。」

特斯拉表示，它開發出幾乎所有的軟體都可以定期無線更新。這家汽車製造商已經發布了控制車輛性能、剎車、電池充電和資訊娛樂功能的軟體更新。

特斯拉在無線召回更新方面領先汽車業。根據對公開數據的分析顯示，雖然NHTSA自2020年以來幾乎所有召回都需要實車修復，但特斯拉自2020年1月以來的19次召回中有7次（即7%）是經由無線軟體更新解決的。

與需要前往經銷商處的傳統召回不同，遠距更新更便宜，並且可以確保所有車輛都獲得所需的修復。根據NHTSA的數據，傳統召回的平均報到率約為70%，而舊車的報到率則降至50%以下。

隨著其他汽車製造商競相提供與特斯拉相同的無線升級，安全專家擔心更全面的無線更新可能會為汽車製造商大開大門，藉由匆忙推出不成熟的更新來降低安全門檻。

《消費者報導》安全政策經理華萊士(William Wallace)說，「無線軟體更新帶來新希望，也帶來新風險。」「企業需要對此真正負責。」

Guidehouse Insights分析師、前汽車軟體工程師阿布爾薩米德(Sam Abuelsamid)說，「問題在於，當你試圖用矽谷的思維方式應用到汽車上時，情況就大不相同了。」他補充說，特斯拉應該在發布更新之前進行更多的內部測試。

但改用軟體更新的轉變也給監管機構帶來新的挑戰，一些專家質疑NHTSA是否擁有驗證現代科技的專業知識。

科羅拉多州律師斯拉維克(Don Slavik)說，「我看不出有任何證據顯示NHTSA目前擁有處理軟體問題的經驗和專業知識。」他曾在汽車技術訴訟中擔任顧問，其中包括許多針對特斯拉的訴訟。

NHTSA最近對特斯拉的調查集中在這家汽車製造商的駕駛人輔助系統Autopilot以及特斯拉所謂的完全自駕(Full Self-Driving)Beta版軟體；該軟體允許美國約6萬名特斯拉用戶在公共道路上測試該公司的自動駕駛功能。

卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)研究自駕車安全的教授庫普曼(Philip Koopman)說，雖然這種激進的方法讓使特斯拉能夠比競爭對手更快地進行軟體更新，但「它卻讓未經培訓的駕駛人被迫適應潛在的軟體缺陷」。

行車安全倡議人士一再警告特斯拉的電動車對所有路上的人構成潛在威脅。

《消費者報導》的華萊士指出，「一輛2噸重的車輛出事與桌上型電腦或筆記型電腦宕機完全不同。」「汽車製造商和其供應商都應將軟體安全視為生死大事。」

特斯拉 汽車 自駕車

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