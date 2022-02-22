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煤炭業「二度蜜月」 可惜好景不常

財經新聞組／綜合報導

由於需求復甦和煤炭價格飆升，美國幾家大型煤礦公司營收大增，似乎反駁了煤炭發電即將滅亡的論點。

美國最大的上市煤礦商皮博迪能源(Peabody Energy)上季獲利為至少20年來的最高單季。該公司2021年最後3個月的淨利為5.13億元，而上年同期還虧損1.29億元，這是該公司自1999年史坦普全球市場開始相關統計錄以來的最賺錢單季紀錄。皮博迪的股價已是去年年初的8倍。

第二大煤礦商Arch Resources也公布自5年前大規模出售資產以來的最佳業績，轉虧為盈2.27億元。

兩家公司的資產包括懷俄明州粉河盆地(Powder River Basin)的大型礦山。

在美國中西部阿帕拉契和伊利諾盆地擁有礦山的煤炭公司Alliance Resource Partners表示，該公司淨利增加近50%，達到5200萬元。

在過去10年中，廉價天然氣和再生能源的興起，讓美國煤炭使用量減少了一半，從超過10億短噸減至約5億短噸，燃煤發電機組逐漸退出市場。

然而，去年天然氣價格的上漲顛覆了這種動態，隨著用電需求增加，煤炭庫存逐漸枯竭，促使煤礦商開始迎頭趕上。美國能源情報署(EIA)最近預測，美國今明兩年的煤炭產量將會上升。

EIA數據顯示，2021年美國電廠燃煤量躍升約20%至5.03億短噸，這是自2014年以來的首次成長。這推動2021年與能源相關的碳排放增加逾6%。煤炭燃燒時排放的二氧化碳大約是天然氣的2倍。

28個氣候組織上周發表的聯合報告指出，即使越來越多金融業承諾逐步取消對煤炭行業的融資，但金融機構在2019年1月至2021年11月期間向煤炭業提供了1.5兆元的投資和融資。

不過，分析人士表示，煤炭商的「二度蜜月」不會持續太久，據美國能源經濟和金融分析研究所(IEEFA)估計，美國半數燃煤發電能力將在2021年至2030年之間關閉。

美國最大的兩家電力公司杜克能源公司(Duke Energy)和南方公司(Southern Company)旗下的喬治亞電力公司(Georgia Power)本月表示，它們將在2035年之前逐步淘汰煤炭發電。

英國《金融時報》報導，杜克能源負責發電和輸電市場轉型的資深副總裁瑞普可(Regis Repko)表示，煤炭已逐漸不被社會接受，「真正的驅動力量來自我們的客戶。我們的客戶過去已經告訴我們，而且還在繼續中；他們希望獲得更清潔的資源。而客戶的觀點會轉化為決策者和投資者的觀點。」

EIA分析師菲斯特(Seth Feaster)表示：「由於煤炭價格上漲如此之快，煤炭商可能在這一兩年暫時獲得喘息的機會。但隨著煤炭需求下降，它們將很快再次面臨殘酷的經濟形勢。」

天然氣 投資 融資

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