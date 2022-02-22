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Shake Shack漢堡 外送價格調漲

財經新聞組／綜合報導

今年如果想吃Shake Shack的Shackburger，最好親自上門外帶，別找人外送。因為這家連鎖餐廳財報上的勞動力、牛肉和其他投入成本都在上升。

Shake Shack CEO葛如堤(Randy Garutti)在財報電話會議上告訴分析師，「我們將第三方外送服務的手續費從10%提高到15%，比在Shack店內的價格還高。這讓我們有機會在這些通路上獲得更好的獲利能力，甚至有更多理由促使人們採用我們自己的數位通路來獲得最超值服務。」

他指出該公司希望保護利潤，並補充說可能會再次調漲整體菜單價格，「為了抵消部分通膨壓力，我們在去年10月將售價調漲了3%至3.5%。依據通膨趨勢，我們決定在3月再提高3%至3.5%，這樣在進入第2季時，售價會全面上漲6%至7%。」

雖然主要市場銷售回升，但在售價調漲之際，Shake Shack的獲利在第4季仍受高通膨的影響。

第 4 季銷售額同比增加29%。但經調整後卻出現0.11元的淨虧損，而一年前為獲利0.03元。

該公司對第1季的前景也讓投資人感到不安。估計總銷售額在1.96億元至2.014億元之間，低於華爾街預期的2.1億元。營業獲利率預估在11%至14%範圍內。一年前的第1季獲利率為14.6%。

由於「新冠疫情造成的巨大不確定性和由此產生的重大經濟影響」，Shake Shack拒絕提供全年財測。

Jefferies餐廳分析師巴瑞許(Andy Barish)表示：「雖然我們看好Shake Shack的長期成長機會，但其營收復甦步伐和獲利率壓力存在短期風險，這限制了我們對股價走升與當前估值的預期。勞動力成本壓力、人事成本和一般行政費用都是短期獲利的風險所在。由於疫情衝擊及其高度集中市區的因素，短期內客流量可能會保持波動。」

Shake Shack 利率 疫情

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