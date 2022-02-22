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美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

財經簡訊

財經新聞組／整理

晶片短缺 GM不配加熱座椅

由於晶片短缺，通用汽車(GM)不得不暫時放棄加熱座椅作為車輛的一種選配。但它並不是唯一這麼做的美國汽車製造商。這也是汽車製造商應對經銷商庫存、價格飆升和訂單延遲危機的另一個跡象。但GM提出一項補救措施，在年底前將為車主提供改裝選擇，但目前仍看不出晶片短缺何時結束。

為人道養豬 伊坎槓麥當勞

億萬富翁投資客伊坎(Carl Icahn)與麥當勞就對待豬的方式展開代理權之爭，有意拿下麥當勞2個董事會席位。麥當勞20日發布新聞稿表示，伊坎已提名山繆里奇(Leslie Samuelrich)和甘斯樂(Maisie Ganzler)參加2022年年度股東大會選舉。伊坎要求麥當勞停止圈養懷孕母豬以限制行動的作法。

有鼠患 Family Dollar關店

在美國食品和藥物管理局(FDA)調查發現阿肯色州一個配送中心存在囓齒動物侵擾後，折扣連鎖店Family Dollar主動召回其運往南方400多家分店的幾種產品。《紐約時報》報導，除了召回之外，Family Dollar 19日還暫時關閉了404家受影響的分店。

加密投資客擬40億購野馬隊

一群加密貨幣熱份子打算經由去中心化自治組織(DAO)籌集超過40億元，收購NFL丹佛野馬隊。領銜者之一是奧布萊恩(Sean O'Brien)，他在思科(Cisco)法律部門工作十多年，之後離開企業界與妻子一起經營了幾家小企業。《ESPN》報導，野馬隊價值略低於40億元，但仍是北美體育史上最高價。

美國恢復墨西哥酪梨進口

美國農業部(USDA)18日宣布，墨西哥酪梨在短暫暫停後恢復進口。一周前，USDA動植物衛生檢驗局在墨西哥的一名檢查員受到威脅，導致美國宣布暫停進口。但在與美國大使館、墨西哥國家植物保護組織和酪梨貿易組織合作後，已經制定了額外的安全措施來解決安全問題。

SpaceX以1分10分拆普通股

CNBC引述該公司內部郵件報導，馬斯克的SpaceX將以1分10的比例分拆其普通股，該公司的估值已飆升至超過1000億元。分拆後，截至17日持有SpaceX股票的投資人每1股可變成10股。SpaceX在最近一次售股募資的估值為每股560元，分拆後每股降至56元，整體價值不變。

麥當勞 墨西哥 SpaceX

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長年關注波克夏股東會的投資人，或許對「股神」巴菲特旁的投資夥伴孟格（右）有印象，特別是當巴菲特請他發言，他總說「我沒什麼要補充的」。在公眾面前寡言的他16日出席「日報」年度股東大會，並在近期接受yahoo採訪，令人得以一窺這位投資大師的想法。美聯社

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