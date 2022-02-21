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Fed官員：3月升息不必冒進

財經新聞組／綜合報導
Fed兩位核心官員表示，美國央行應以穩健的步調於3月展開升息。（路透）
Fed兩位核心官員表示，美國央行應以穩健的步調於3月展開升息。（路透）

聯準會（Fed）兩位核心官員表示，美國央行應以穩健的步調於3月展開升息，澆熄市場猜測升息0.5個百分點的想法。

聯準會理事且已獲提名為副主席的布蘭納德，18日在芝加哥大學布斯商學院主辦的活動上表示，下個月開會啟動「一系列的升息」是合適的做法，金融市場也「明顯支持」此舉。

布蘭納德認為，由於市場已適度反映聯準會即將升息和縮減資產負債表，聯準會緊縮政策的溝通上已產生收緊刺激措施的效果。她此說似在降低市場大幅升息的預期心理。

布蘭納德的見解，可以說呼應了紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯的說法。威廉斯在新澤西市立大學主辦的場合表示，他支持聯準會下個月「穩定」由目前接近於零的水準調高利率。他說：「當今經濟強勁，通膨遠高於我們2%的長期目標，是開始穩定移步、讓利率目標區間回到較正常水準的時候。」

布蘭納德和威廉斯都是聯準會主席鮑爾決策圈的核心人員，官員即將就升息對抗通膨展開論辯之時，兩人的看法舉足輕重。

威廉斯告訴記者，他不認為3月有「大舉」升息的迫切理由，但他也表示，這次貨幣緊縮的過程應比上一次更快。上一次2015年12月首度升息後，隔了一年才再度升息。

從聯邦資金期貨合約來看，投資人上周漸漸認為聯準會3月會升息0.5個百分點，如今在兩位官員上述發言後又轉而認為會按一般0.25個百分點的幅度升息，並在一年內升息六次。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯同日表示，由於美國通膨年增率已超過7%，聯準的確「亂了陣腳」，但他仍不認為聯準會有必要更急進。伊凡斯屬鴿派，但今年並無表決權。他表示，他仍相信通膨會自己走緩。

在縮減目前9兆美元的資產負債表方面，布蘭納德表示，聯準會在「未來的幾次會議上」開始縮表是合適的做法，威廉斯則表示，聯準會今年稍後的縮表，應「穩定且可預期」。

威廉斯說：「這兩套行動，一是穩定調高聯邦資金利率目標區間，一是穩定縮減我們持有的證券，應有助讓需求接近於供給。」

升息 聯準會 威廉

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