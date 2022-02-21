房源趨緊俏 首次購屋更艱難

新冠疫情 爆發後，許多人在家上網工作，生活與工作空間合而為一，26歲的尼茲(Lauren Niesz)便是其中一人，她和若干遠距工作者一樣，頓時發現居住條件不怎麼理想。

尼茲是在新澤西南部租聯棟別墅，和男友同居，疫情下兩人都在家工作，為避免受到男友工作電話干擾，她不得不經常跑到衣櫥裡工作。尼茲和男友還必須經常帶著2歲小狗外出散步。

尼茲萌生搬家的念頭。有一回在網上看到全新房屋草圖，馬上聯繫房地產 經紀人，並在去年9月提出要約，幾個月過後，今年1月終於如願以償，她所看上的這棟新州豪厄爾新建房屋成交。

在網路業者康卡斯特(Comcast)擔任技術產品經理的尼茲認為，買房所需要的頭期款在疫情期間快速累積，是順利買房的一大關鍵。她說，疫情下，他們哪兒也沒去、而且沒什麼活動，可以存很多錢。

房地產業者Redfin最新調查顯示，取得政府紓困 激勵支票、以及疫情期間活動減少以致於節省更多錢是近來首次購屋者得以存足頭期款的主要方式。

房地產業協會(National Association of Realtors)資深經濟學家兼預測主管伊萬傑洛(Nadia Evangelou)表示，一般經驗法則是頭期款為成交價的20%，但該協會調查發現，如今多數購屋者的頭期款只有7%。

頭期款比例之所以驟降，主要是因為千禧世代(1981至1996年間出生)邁入購屋階段時，首次購屋市場條件比以往更困難。

主要的困難是房屋選擇少。適合首次購屋者(收入7萬5000至10萬美元之間)的房屋庫存處於歷史新低，伊萬傑洛稱，2021年，首次購屋市場中，每65戶潛在買家中只有一個待售房源，2019年的比例是每24戶潛在買家有一個掛牌房屋。

伊萬傑洛說，首次購屋者的選擇大減，買得起的房子越來越少。儘管如此，如今仍有些條件足可吸引首次購屋者進入市場。

此外，隨著聯準會考慮升息以抑制通貨膨漲，房貸負擔可能加重。

房地產交易網站Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，今年房租較去年大漲，買房可消除未來租金漲幅難料的心理壓力，每個月房貸支出至少是固定的。

不過，首次購屋者很可能要面臨多個競爭對手，包括已另有房子的屋主、以及有足夠籌碼全額付現的人。

康州金融服務業者Raymond James Financial Services財務顧問斯坎倫(Thomas Scanlon)最近得知一位30歲首次購屋者買房時面對強勁競爭對手，這位年輕潛在買家看上的房子收到16個報價，結果成交價比要價足足高3萬美元，買方全額付現金。

斯坎倫說，如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式；他形容，長遠來看，沒有人會想在十年後早晨睡醒時捧一個放了很多房租收據的雪茄盒。

既然還是要努力買房，專家提醒，首次購屋者進行交易時務必要做好充分準備，正如斯坎倫所說的「睜大眼睛」，這一點比以往更重要。

費爾韋瑟提出具體建議，首先要研究房屋的掛牌價格和實際售價、以及買賣交易的速度。

斯坎倫則強調要想辦法提高信用評分、還清債務、甚至兼差賺更多錢，這些都可強化財務實力、握有更大的購屋競爭籌碼。

此外，準備出價之前，專家提醒務必備妥所需要的一切，包括預先獲得房貸批准；費爾韋瑟又說，假如確實參觀房屋、而且真的喜歡，必須馬上提出報價以保有競爭力。

不過要注意，千萬別一股腦的抬高價格只為了壓倒其他競爭對手，以免未全盤考量自身財務狀況、深陷困境。斯坎倫說，假如出價過高、又無力全額支付現金，就必須向銀行借更多錢。

萬一實在拿不出20%頭期款，將不得不付錢買私人房貸保險(private mortgage insurance,PMI)，斯坎倫說明，每月可能約花費50到100元，取決於房屋大小，而且會隨著時間增加，不過，一旦房屋淨值達20% ，就可免除PMI，屆時需要採取必要步驟證明。

重新設定的項目還包括預估支出金額，如果將房貸付款與其他帳單如車貸或學貸一起考量，更要小心斟酌。斯坎倫說，就算有資格獲准高額房貸，未必非接受不可，要量力而為。

最重要的是，不要現在急著莽撞買房，否則日後可能後悔。

費爾韋瑟認為，最重要的是買一套可以長期居住的房子，這樣才有最好的機會累積資產。