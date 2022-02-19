俄烏衝突持續 投資人不安 股指連跌兩周

由於俄羅斯 與烏克蘭 的衝突持續讓投資人緊張不安，美股18日下跌，連續第二周下跌。

藍籌股道瓊工業平均指數 下跌232.85點或0.68%至3萬4079.18點。史坦普500指數下跌31.39點或0.72%至4348.87點。那斯達克綜合指數下跌168.65點或1.23%至1萬3548.07點。

本周三大指數跌幅都超過1%。

俄羅斯和烏克蘭之間持續的緊張局勢繼續推動市場走勢。《華爾街日報》18日報導，美國官員預計俄羅斯將在幾天內發動襲擊。《NBC》報導，預計拜登總統將讓更多美軍接近烏克蘭。

18日尤其動盪，數兆元的股票、指數和ETF期權和期貨即將到期，亦即通稱的「四巫日」。期權到期日通常發生在當月的第三個周五，由於這些部位被平倉，可能會導致市場大範圍波動。

WTI原油和天然氣18日下跌，能源股回落。斯倫貝謝(Schlumberger)下跌2.19%。德文能源(Devon Energy)下跌0.81%。

英特爾領跌道指所有成份股，下跌5.32%。美國商銀重申對該股的「跑輸大盤」評級。

在影音串流媒體Roku財報營收未達預期並發布弱於預期的財測後，股價下跌22.29%。