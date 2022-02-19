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「拜登說情也沒用」 原油探勘業不增產 油價難降

財經新聞組／綜合報導

以往每當原油價格飆升至每桶100元時，就會引發美國石油探勘熱潮，但今年情況有所不同。先鋒自然資源(Pioneer Natural Resources Co)、戴文能源(Devon Energy Corp)和大陸能源(Continental Resources, Inc)等具影響力的業者都承諾，2022年的產量增幅不會超過5%；遠不及疫情前20%以上的年增率，代表市場將面臨更高的油價。

在本世紀初，頁岩油以年復一年的創紀錄產量顛覆了全球石油市場，但在2020年出現史上僅見的油價暴跌後，凸顯出一個事實：過去10年這個產業消耗超過2000億元，使美國成為全球最大原油生產國，留給股東的資金所剩無幾。即使過去一年石油類股上漲，美國能源類股在史坦普500指數中的占比也僅為3.6%，低於10年前的超過12%。

因此，這些獨立探勘業者在經歷過泡沫破裂周期後，戰略選擇開始變得保守，明確表示不會重蹈過去向全球供應大量廉價石油的覆轍。高層紛紛強調，手上的現金流將經由發放股利和股票回購直接回饋給投資人，這意味著不會投入過多資金開採大量原油。

先鋒CEO雪菲爾德(Scott Sheffield)表示：「無論油價是100元、150元還是200元，我們都不會改變現有策略。即使拜登拜託我們增產，這一行也不會照做。」

德文能源CEO孟克里夫(Rick Muncrief)也表示：「我們經歷過市場繁榮的假象，所以對增產非常慎重。目前正處於從疫情中復元階段，隨著時間演進我們會慢慢增產，但絕不會在一夜之間符合市場需求。」

摩根史坦利分析師麥德蒙特(Devin McDermott)表示，探勘業者當前「專注於清理資產負債表，降低損益平衡價格，並將現金返還給投資人，而不是尋求成長。」

石油 油價 疫情

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