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Fed想要消弭通膨 專家波札建議：美股應全面崩盤

財經新聞組／綜合報導
Fed的選擇十分有限。（路透）
Fed的選擇十分有限。（路透）

瑞士信貸分析師、前聯準會(Fed)官員波札(Zoltan Pozsar)表示，Fed無法控制商品價格，只能控制服務價格。為了改善勞動力供應，應該嘗試導入波動性，以調整房價和風險資產，像是股票、信貸類產品和比特幣。換句話說，讓風險資產全面崩盤。

他在報告中寫道，當前需要「沃克時刻」(Volcker moment)，以多次升息來抑制通膨。因為Fed正處於雙輸局面：引發經濟衰退或市場崩盤，兩種選擇都同樣具有毀滅性，甚至更有可能同時出現。

波札點出Fed的最大困境就是通貨膨脹。但有兩種方法可以減緩：提高短期利率，或是迫使長期利率走高。從歷史上看，Fed利用升息來製造衰退，雖市場疲軟，但可控制通膨。

但考量到Fed全新的雙重使命：低失業率以及就業穩定，讓經濟衰退來減緩通膨是不可能的。想在不發生衰退情況下用升息來減緩通貨膨脹，在Fed史上從未成功實現過。

通膨的問題很複雜。在過去20年中，商品價格是穩定通膨的來源，這給了Fed寶貴的時間和掩護來弄清楚如何利用政策利率來控制服務業通膨。然而現在形勢逆轉：供應鏈和通路瓶頸無處不在，商品通膨可能會放緩，但不會消失。過去提供Fed掩護的商品價格上漲現在浮上檯面，而服務業通膨也同時走升。

波札說，Fed高層也很清楚，除非靠經濟衰退來抑制需求，否則無法控制商品價格。而他們也知道，Fed對服務業通膨有很大的控制力。

他建議，Fed應該避免衰退，因為衰退將粉碎通膨帶來的唯一好處：工資上揚。Fed要做的，那就是加劇市場波動；換句話說，就是讓市場崩盤，但不會扼殺經濟成長。

42歲的波札因準確預測逆回購等神秘市場動向而聞名，是備受尊敬的華爾街策略師之一。在2015年加入瑞士信貸前，曾在財政部和紐約Fed工作。

利率 升息 通貨膨脹

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