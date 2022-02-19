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伍德：方舟創新股票遭低估 基金遭贖回只是短暫的

財經新聞組／綜合報導

方舟投資(Ark Invest)知名操盤人伍德(Cathie Wood)表示，她專注創新的投資組合中的科技股被嚴重低估，而且她認為她的基金遭到贖回只是短暫的。

她表示，「我們真的相信這些創新科技已跌至廉價的地板價。相對於其潛力，這些科技股被低估了。給我們5年時間，就可以打造出一個具深度價值投資組合。」

她的旗艦基金方舟創新(Ark Innovation)ETF(ARKK)在2022年深陷科技股大跌的漩渦中，今年以來已下跌26%。由於對利率上升的預期，她持有的高比率個股，包括Zoom、Teladoc Health和Roku，今年來更已經下跌了70%。

伍德說，「我們最大的擔憂是，投資人將我們認為的暫時損失視為永久性損失。」

較高的利率通常會不利於依賴低利率借貸以投資創新的成長型類股。當利率上升時，它們未來的收益看來就不那麼有吸引力。

伍德說，她從不投資任何像微軟這樣的成熟大型科技公司。ARKK大多看好從DNA到自動化、機器人和人工智慧等各個處於產業顛覆性技術前沿的企業。她的主要持股包括特斯拉、Exact Sciences、UiPath和Coinbase。

她說，「如今我們的投資人所做的事與他們在90年代後期所做的相反。他們正在尋求掩護，以規避通貨膨脹和利率。讓那些掩護變成擋箭牌，這種作法只是回到過去。」

FactSet數據顯示，即使績效不佳，她的ARKK今年以來仍吸引超過7000萬元的淨流入。

這位創新投資者表示，她相信通膨對成長型股票的拖累最終會結束，通貨緊縮的力量將會捲土重來，「現在發生的很多事情都與供應鏈有關。」「我的確認為經濟形成的通縮力量非常強大。」（財經新聞組）

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