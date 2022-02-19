杜邦110億元出售M&M業務

杜邦宣布與塞拉尼斯(Celanese)達成協議，以110億元現金出售大部分行動和材料部門(M&M)，包括工程聚合物業務線以及高性能樹脂和先進解決方案中的部分產品線。該交易預計將在2022年底左右完成。行動與材料部門中的汽車粘合劑、Multibase和Tedlar產品線不在出售範圍內。

需求強勁 迪爾調升獲利財測

迪爾(Deere & Co)宣布調升全年獲利預測，因為預計因穀物價格上漲，農民對其曳引機和聯合收割機的需求強勁。農業部(USDA)估計，2021年農業淨收入將增加25%至239億元。迪爾預測2022財年淨利在67億元至71億元間，高於之前預期的65億元至70億元。

維珍銀河董座下台 退出董事會

航太旅遊公司維珍銀河控股表示，風險投資 客巴力哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)將辭去董事長和董事會成員職務，專注於公司其他承諾。董事會已任命董事拉威爾(Evan Lovell)為臨時主席，直至新主席到職。巴力哈皮提亞於2019年維珍銀河上市時加入董事會，擔任第一任董事長。

Roku暴跌 分析師稱其為死錢

在串流媒體Roku發出2022年獲利預警，並開始重新投資其業務後，華爾街建議投資人退出該股。富國銀行對其估值不表樂觀，雖仍維持市場同權評級，但指目前該股是一灘死錢。該公司去年全年EBITDA獲利為1.5億元，雖未達市場預期的5.35億元，但與2020年相當。

即使辦公室開放 逾6成仍想遠距

根據皮尤研究中心的最新發現，越來越多人選擇在家工作是因為他們想要，即使他們工作的公司已開放辦公室，而且他們不太擔心感染新冠病毒的風險。根據1月的調查，如今在家工作的人中有61%表示不去工作場所是因為不想去，38%表示辦公室仍在關閉。這與2020年10月的情況相反。

莫德納 研發帶狀皰疹新疫苗

莫德納(Moderna Inc)表示正在開發3種新疫苗，這些疫苗採用與新冠病毒疫苗的相同技術，其中一種用於帶狀皰疹病毒。由於莫德納與競爭對手輝瑞(Pfizer)合作的信使RNA(mRNA)技術成功研發出新冠病毒疫苗，促使人們努力將這項新技術用於其他難治疾病的疫苗和療法。