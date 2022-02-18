擔憂俄烏情勢 道指挫622點

由於投資 人對俄烏衝突保持警惕，並自市場高風險部位中出走，美股17日進一步下跌。

道瓊工業平均指數 下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差。史坦普500指數下跌94.76點或2.12%至4380.26點。那斯達克綜合指數下跌407.38點或2.88%至1萬3716.72點。三大股指本周全面下跌。

俄羅斯 與烏克蘭邊境的持續緊張局勢繼續影響市場情緒。追踪俄羅斯股票的VanEck俄羅斯ETF下跌約5%。

美國駐聯合國大使17日表示，衝突已到「關鍵時刻」，俄羅斯即將「迫在眉睫的入侵」。

總統喬拜登警告，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅「非常高」，並告訴記者，襲擊可能在「未來幾天內」發生。

相對穩定的防禦性類股中，消費性必需品是表現最好的類股。其中沃爾瑪領漲，上漲4.01%。

與此同時，投資人湧向避險資產。黃金期貨上漲超過1%，與價格成反比的美國10年期國債殖利率跌至2%以下。

投資人還消化了大量的企業財報。

Palantir在獲利未達預期後下跌15.75%。晶片股輝達財報雖優於預期，但仍下跌7.56%。

在財報超出預期並調升財測後，思科上漲2.8%。財報優於預期的DoorDash也上漲10.69%。