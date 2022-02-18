墨西哥酪梨禁進口 價格看漲

墨西哥酪梨暫停進口，售價預期將上揚。（路透）

如果美國繼續暫停進口墨西哥 酪梨，未來幾周酪梨可能會供不應求，而且售價會更高。

墨西哥政府12日證實，墨西哥一家工廠中的美國安全檢查員收到威脅，之後美國政府就宣布暫停進口所有墨西哥酪梨。這道禁令讓人十分意外，讓雜貨店、餐廳和消費者措手不及，尚不清楚禁令會維持多久。

在暫停進口之前，墨西哥米卻肯州(Michoacan)是唯一獲得美國完全授權進口酪梨的州。荷蘭合作銀行(Rabobank)資深水果和蔬菜分析師馬格納(David Magana)表示，美國採購的酪梨大約有80%來自墨西哥。每年此時，這個數字會上升到接近90%左右。

他說，「顯然接下來幾周會出現酪梨供應量明顯下降，按照經濟邏輯，可以預期售價會暫時上漲。」

然而，馬格納說，與去年同期相比，加州 酪梨產量增加了約15%。這應該或多或少有助於抵消一些供應問題，但可能仍不足以滿足消費者需求。

自從大約25年前米卻肯開始向美國出口這種水果以來，因酪梨醬和酪梨吐司的人氣飆升，酪梨的銷量猛增。根據美國農業部(USDA)的數據，從2001年到2018年，美國人的酪梨消費量翻了2倍達每人每年8磅。超級盃 周末仍是全年需求高峰。

馬格納非正式地預計，暫停進口可能需要數周時間才能解除，「如果這項禁令只維持2周，可能會看到供應下降，但我認為影響不會太大。超級盃周末才剛剛結束，人們可能已經買了一些酪梨放在廚房裡。」

美國政府沒有給出任何關於暫停可能持續多久的官方時間表。

USDA動植物衛生檢驗局發表聲明指出：「只要有必要，會一直暫停下去，以採取適當的行動，確保在墨西哥工作的人員安全。」

該機構還表示，它正與海關和邊境保護局(CBP)合作，允許在2月11日之前通過出口檢驗和認證的酪梨繼續進口。