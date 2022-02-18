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馬斯克控SEC騷擾 約束言論自由

財經新聞組／綜合報導

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)17日提告美國證券交易委員會(SEC)涉及騷擾，利用一連串精算行動在監督他與股東溝通時「約束」(chill)他的言論自由。

馬斯克和特斯拉在提告文件中說，在達成民事和解後SEC本就該結束對馬斯克的「騷擾」，並應讓法院來監督他是否遵守協議，而非SEC。

馬斯克的律師在文件中寫道，「SEC打破了它的承諾。」並補充說，該機構一直在「利用和解同意書來試圖扼殺和騷擾馬斯克和特斯拉」。

這份最新法庭文件指出：「SEC似乎針對馬斯克和特斯拉進行鍥而不捨的調查，主要是因為馬斯克仍然直言不諱地批評政府。」「SEC的巨大努力似乎是為了『約束」馬斯克行使第一修正案的權利，而不是為了以公平的方式執行普遍適用的法律。」

SEC於2018年9月指控馬斯克當年8月在推特上宣布他已獲得足夠的資金以每股420元價格將特斯拉私有化，是向投資人做出「虛假和誤導性」陳述。當月特斯拉股價激烈波動，而馬斯克提到的交易從未實現。

後來兩造和解，條件是馬斯克必須支付2000萬元罰款並辭去董事長職務至少3年。特斯拉還必須成立一個監督系統來監控馬斯克在推特、博客文章或任何其他媒體上向公眾發表的關於該公司的聲明。

特斯拉還必須單獨支付2000萬美元罰款，並任命兩名獨立董事加入董事會。其中之一須取代馬斯克擔任董事長，前提是該人來自特斯拉及其附屬公司以外的人。根據和解條款，馬斯克和特斯拉既不承認也不否認監管機構指控的不當行為。

SEC迄今仍未向股東分發它對馬斯克和公司處分的4000萬美元罰款。特斯拉在提告文件中要求就此事舉行聽證會。

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