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美股最錢線／晶片荒結束？業者沒把握

財經新聞組／綜合報導

也許你會認為2021年讓汽車製造商和健身產品極度痛苦的晶片大短缺會因為2022年到來而結束，但先別急，因為另一位知名的科技高管已經對這種情況發出警告。

思科CEO羅賓斯(Chuck Robbins)在16日的電話會議中告訴分析師：「我無法告訴你情況何時會開始好轉。我們現在所知道的是，預計這種情形將持續到今年下半年。」

羅賓斯的說法與今年以來業內其他人士的說法相呼應。

也是思科董事會成員之一的AMD CEO蘇姿丰(Lisa Su)本周指出，「我真的確定今年上半年會繼續吃緊。但下半年可能情況會好一些。」

低水平的庫存反映出了整個疫情期間晶片的快速採購，以滿足對PC等在家工作科技產品的需求。商務部的一份最新報告發現，與2019年相比，2021年對晶片的需求激增了17%。

報告指出，買家最在乎的晶片產品庫存中位數已從2019年的40天降至2021年的不到5天。報告認為，關鍵產業的庫存甚至更低。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)針對晶片短缺強調，「這是一場危機。」

為此，半導體製造商對國會通過《美國晶片法案》(CHIPS)抱持高度期望。

英特爾等大型晶片業者現在正在等待美國政府通過價值520億元的CHIPS法案。2021年6月，參議院搜票通過了這個意在激勵美國半導體製造的法案。但是，目前該法案仍在美國眾議院進行辯論。

在16日的電話會議中，思科的新任財務長赫倫(Scott Herren)聽來比他的老闆更加擔憂，「我不相信它會以整體方式解決。我認為隨著供需變得更加不平衡，這種情況將會改善，而且這將在接下來幾季逐漸發生。所以我不預期任何特定單季會出現顯著回升。」

晶片 商務部 CEO

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