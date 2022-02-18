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財經簡訊

財經新聞組／整理

亞馬遜Visa信用卡爭議解套

亞馬遜已與Visa達成一項全球協議，解決信用卡的收費糾紛。英國的亞馬遜客戶可以繼續使用Visa信用卡；而亞馬遜將去年推出的新加坡和澳大利亞的Visa信用卡交易手續費降低0.5%。Visa表示，兩家公司還將在「新產品和技術上進行合作，以確保未來為客戶提供創新的支付體驗」。

貝萊德支持德州石化業

貝萊德冒著被德州退休基金抵制的風險，反而更加大力宣傳，宣稱這家全球最大資產管理公司是石油和天然氣行業的好友。貝萊德高管在年初致函給能源為主力產業的德州官員、貿易團體和其他單位寫道，作為化石燃料公司的大型長期投資者，「我們希望這些公司能夠成功和繁榮。」

野馬Mach-E登電動車首選

福特野馬Mach-E是福特汽車向銷售更多電動車轉型的大膽賭注，它取代特斯拉Model 3成為《消費者報導》2022年電動車的「首選」。根據來自車主提報的可靠性數據顯示，到目前為止，Mach-E幾乎沒有任何問題。特斯拉在32個主要汽車品牌排名中下降7位至第23位，為7年來最差表現。

賣二手車 AutoNation大賺

美國第一大汽車零售商AutoNation Inc表示，二手車的強勁需求推動其第4季獲利倍增。當季每輛二手車零售毛利為2063元，較去年同期增加32%；而每輛新車零售毛利為6450元，較去年同期增加132%。上季淨利從去年1.515億元或每股1.73元增至3.871億元或每股5.87元。

去年通膨讓平均薪資降1.7%

雖然實質工資在上漲，但仍然無法跟上生活成本的增加，而生活成本正以大約40年來最快的年率增加。勞工部數據顯示，去年通貨膨脹讓薪酬下降了1.7%。根據LendingClub的報告，到2021年底，61%的美國人口靠薪水過活，略低於2020年65%的高點。

首申失業金人數 1月來首增

勞工部數據顯示，截至2月12日當周，首次申領失業救濟金人數增加2萬3000人至24.8萬，為1月中旬來首度增加。這個數據尤其受到市場關注，因為它和下周發布的2月非農就業報告存在部分時間重合。截至2月5日持續申領失業救濟金人數降至159萬。

Visa 信用卡 亞馬遜

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