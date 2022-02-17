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馬斯克去年大賣股票 持股仍續增

財經新聞組／綜合報導

馬斯克(Elon Musk)去年賣出大量持股、行使期權、納稅銷售和贈與股票，總額近220億元。然而，即使在拋售了這麼多特斯拉股票之後，由於特斯拉給他的薪酬方案，他的持股反而更多。

馬斯克去年賣出價值160億元的股票，根據14日提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，馬斯克在11月將價值近60億元的500萬股股票贈送給一個未公開的慈善機構。售股和贈與使他付出總額達到約220億元。

然而，由於行使期權，馬斯克其實在去年結束時持有更多特斯拉股份。2012年，馬斯克獲特斯拉同意授與2280萬股股票期權，這些期權在去年秋天開始出售時價值約280億元。

期權的運作方式是馬斯克先將2280萬期權轉換為股票。這些期權的行使價格只有6.24元，因此他只需為每個期權支付6.24元就能獲得部分特斯拉股票。去年秋天特斯拉每股交易價格超過1000元。

每次期權轉換時，他都會同時出售股票來繳納稅款，因為期權是列為收入課稅的。即使他正在拋售價值數十億元的股票來繳納稅款，他也繼續以較低的期權價格轉換成更多股票，從而擴大了他對公司的所有權。

馬斯克總共以164億元的價格出售了1570萬股股票。再加上捐贈的股份，他總共釋出2070萬股。然而，他行使期權獲得了2280萬股股票，因此到去年底時，他反而還較之前多持有特斯拉200萬股股票。他目前擁有1.726億股，相當於特斯拉17%的股份，使他成為最大單一個人股東。

馬斯克對特斯拉的所有權，以及他2270億元的財富，未來很可能再次飆升。他下一個大型薪酬方案可能比2012年的獎勵方案還要高，將於2028年到期。

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