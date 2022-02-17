專家：Fed升息或比預期鴿派

Fed會議紀錄符合市場預期。（路透）

最新公布的會議紀錄顯示，聯準會(Fed)官員在最近一次會議制訂了開始升息 和削減數兆元資產負債表債券 的計畫。

會議紀錄顯示，「與會者觀察到，有鑑於Fed目前持有的高水平證券，大幅縮減資產負債表規模可能是合適的。」

決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)在為期2天的會議後決定暫時不會升息，但強烈暗示最快將於3月升息。

State Street Global Advisors首席經濟學者莫庫塔(Simona Mocuta)表示，「市場正確地解讀此為較預期更加鴿派。」「坦白說，我稱之為虎頭蛇尾。」

過去幾周市場一直處於緊張狀態，因為通膨飆升和部分Fed官員的鷹派言論，導致交易員預計今年將升息7次0.25個百分點。會議紀錄發布後市場定價有所回落，Fed全年升息1.75個百分點的可能性降至一半。

莫庫塔說，「最近太多人炒作此事，我認為每個人都認為會議紀錄中會展現出非常強硬的語氣，而結果會議紀錄反而更像是：『我們當然會這樣做，但我們在跑之前會先走一段路。』」「Fed升息4次似乎就足夠了。反擊鷹派說法，告訴大家它正在密切關注這件事，如果需要做得更多，Fed有能力辦到。」

除了談到利率 之外，FOMC還制訂了如何開始縮減其近9兆元資產負債表的程序，該資產負債表主要由其為壓低利率和刺激成長而購買的債券組成。

會議紀錄指出，「部分與會者表示傾向於盡快結束淨資產購買，以發出更強烈的訊號，表明FOMC致力於降低通膨。」

成員們討論如何縮減資產負債表。最有可能的途徑是允許到期債券的部分收益獲利了結，不再投資。然而，有些官員表示，可能有必要直接出售MBS，以使資產負債表持有純國債。

新的通膨數據顯示物價以40年來最快速度上漲。Fed的平均通膨目標在2%左右，官員們承認需要收緊政策才能壓低物價。