專家：Fed升息或比預期鴿派
最新公布的會議紀錄顯示，聯準會(Fed)官員在最近一次會議制訂了開始升息和削減數兆元資產負債表債券的計畫。
會議紀錄顯示，「與會者觀察到，有鑑於Fed目前持有的高水平證券，大幅縮減資產負債表規模可能是合適的。」
決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)在為期2天的會議後決定暫時不會升息，但強烈暗示最快將於3月升息。
State Street Global Advisors首席經濟學者莫庫塔(Simona Mocuta)表示，「市場正確地解讀此為較預期更加鴿派。」「坦白說，我稱之為虎頭蛇尾。」
過去幾周市場一直處於緊張狀態，因為通膨飆升和部分Fed官員的鷹派言論，導致交易員預計今年將升息7次0.25個百分點。會議紀錄發布後市場定價有所回落，Fed全年升息1.75個百分點的可能性降至一半。
莫庫塔說，「最近太多人炒作此事，我認為每個人都認為會議紀錄中會展現出非常強硬的語氣，而結果會議紀錄反而更像是：『我們當然會這樣做，但我們在跑之前會先走一段路。』」「Fed升息4次似乎就足夠了。反擊鷹派說法，告訴大家它正在密切關注這件事，如果需要做得更多，Fed有能力辦到。」
除了談到利率之外，FOMC還制訂了如何開始縮減其近9兆元資產負債表的程序，該資產負債表主要由其為壓低利率和刺激成長而購買的債券組成。
會議紀錄指出，「部分與會者表示傾向於盡快結束淨資產購買，以發出更強烈的訊號，表明FOMC致力於降低通膨。」
成員們討論如何縮減資產負債表。最有可能的途徑是允許到期債券的部分收益獲利了結，不再投資。然而，有些官員表示，可能有必要直接出售MBS，以使資產負債表持有純國債。
新的通膨數據顯示物價以40年來最快速度上漲。Fed的平均通膨目標在2%左右，官員們承認需要收緊政策才能壓低物價。
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