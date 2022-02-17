Fed紀錄如預期 股指跌幅縮減

由於投資 人接收了聯準會(Fed)的最新進度並評估俄羅斯 在烏克蘭附近的軍事集結狀況，史坦普500指數 在震盪交易後收盤持平。

史指小漲3.94點或0.09%至4475.01點。道瓊工業平均指數下跌54.57點或0.16%至3萬4934.27點，盤中一度下下跌逾300點。那斯達克綜合指數下跌15.66點或0.11%至1萬4124.09點。

Fed 1月會議紀錄公布後，主要股指的跌幅縮減。交易員們稍稍鬆了一口氣，因紀錄並未顯示Fed在升息方面的行動速度將超過預期。

會議紀錄確認，Fed已準備好升息並「很快」開始縮減資產負債表，「大多數與會者指出，如果通膨沒有像預期的那樣下降，委員會以比目前預期更快的速度取消政策寬鬆是合適的。」

ViacomCBS將重新命名為派拉蒙全球(Paramount Global)以專注於串流媒體，股價下跌17.81%，為史指跌幅最大成份股。該公司上季獲利也低於預期。

投資人繼續關注俄烏衝突的最新進展。北約官員16日指責俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊。《華爾街日報》報導，周末美國和俄羅斯軍機在地中海附近曾短暫近距離飛行。

對消息敏感的能源價格大幅上漲。天然氣上漲超過7%，油價上漲超過1%。