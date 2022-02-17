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美股最錢線／花旗：資金正撤離美股

財經新聞組／綜合報導

花旗集團策略師表示，資金流出美股轉向全球股市的趨勢可能才剛剛開始，並加入華爾街同行之列，對前景提出保守看法。

以格羅曼(David Groman)為首的花旗策略師在給客戶的報告中寫道，「投資人開始展現出對美股以外全球基金的偏好。」他們表示，雖然花旗對美股並沒有「特別悲觀」，但「投資人將資金配置到其他地方的舞台似乎已經準備好了」。

根據美國商銀和EPFR Global的數據，美國股票型基金在2021年吸引了約4000億元的資金流入，與國際基金持平。花旗表示，這股趨勢開始發生轉變，在管理資產中，流入美股以外股票型基金的比例，在過去8個月中有7個月超過涵蓋美股的基金。

這種趨勢反映出今年股市的逆轉，史坦普500指數雖表現遜於MSCI全球指數，但在2021年強勁反彈後已連續攀升至歷史新高。隨著投資人現在對聯準會(Fed)為遏制飆升的通膨採取積極的緊縮政策進行定價，以未來成長預期為價值的高價且科技含量高的美股面臨特別的壓力。

作為美股的替代選擇，在投資人轉向更便宜的所謂價值型類股時，從摩根史坦利到摩根大通的股票策略師一直推薦歐洲股票。不過，花旗在報告中指出，到目前為止，轉換幅度很小，不足以彌補被推到「極端」的估值差距。

花旗策略師表示，「市場仍有大量資金可用於推動進一步輪轉。」為尋求在美股以外進行多元化投資的潛在機會，他們推薦英國作為典型的價值型交易，以及獲利動能看來「相對健康」的日本，以及在發達市場收緊時正在放鬆政策的中國。

美股 投資 股票

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