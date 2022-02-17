供不應求 原油上看150元

能源分析師表示，布蘭特原油突破每桶100元幾乎是理所當然。但現在越來越多人預測原油將站上每桶125元甚至更高。JTD Energy Services主管德瑞斯科(John Driscoll)表示，「由於資本勘探投資不足，實體石油供應不足，供應短缺。」「在最悲觀假設下，原油可能突破120元，甚至高達150元。」

30年房貸升破4% 申請量減

根據抵押銀行家協會(MBA)季節調整後指數 ，上周購屋的房貸申請較前周下降1%。成交量比一年前的同周低7%。符合資格的30年期固定利率 房貸平均合約利率從3.83%上升至4.05%；較一年前同周上升107個基點；自備款20%的貸款點數從0.40升至0.45。

1月零售增3.8% 10個月新高

商務部指出，由於通膨上升和節後消費持續不墜，消費者支出在1月大幅反彈，創10個月來新高。1月零售額成長3.8%，遠優於《道瓊》預期的2.1%。12月數字因1月消費者物價指數(CPI)上漲7.5%而下修至下跌2.5%，初值為下跌1.9%。扣除汽車銷售後，零售額增加3.3%，前月為下降2.8%。

1月工業生產成長0.2%

聯準會(Fed)公布的數據顯示，在12月修正至下降0.1%之後，1月美國工廠產量小幅成長0.2%。由於取暖需求激增，包括採礦和公用事業產出在內的總工業產值在1月增加了1.4%。1月工廠的產能利用率小幅上升至77.3%。工業總產能增至77.6%，為2019年以來最高。

進口物價漲2% 11年新高

勞工部 表示，1月進口物價上漲2.0%，為2011年4月以來最大漲幅；12 月為下跌0.4%。1月進口物價年增10.8%，較上月的10.2%再度上揚。繼12月下跌1.6%後，1月出口物價上漲2.9%。農產品出口價格上漲3.0%；非農產品出口價格上漲2.9%。1月出口物價格同比上漲15.1%；12月為上漲14.8%。

2月建商信心指數連2降

全國房屋建築商協會(NAHB)的住房市場指數顯示，2月建商信心下降1點至82，為連續第二個月下降。任何高於50的指數都被認為是正面的。該指數在2021年2月為84。當前銷售狀況上升1點至90，未來6個月銷售預期下降2點至80，買家流量下降4點至65。