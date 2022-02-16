在動視暴雪之後 誰會是微軟下一個收購目標？

在以近700億美元併購動視暴雪後，外界相當好奇，微軟執行長納德拉（見圖）接下來想買下哪家公司。路透

微軟 日前以近700億美元買下電玩遊戲製造商動視暴雪（Activision Blizzard），為該公司歷來金額最高且最大膽的併購交易，但這可能仍無法滿足上任以來積極收購的執行長納德拉，這位軟體巨人接下來會鎖定哪家公司？

CNN財經新聞報導，微軟去年底以10億美元從CNN東家AT&T手中買下廣告科技事業Xandr，同年稍早還斥資近200億美元收購了雲端軟體業者 Nuance。

自納德拉2014年上任以來，微軟已經達成了許多其他數十億美元的交易，包括收購Minecraft開發商Mojang、Bethesda遊戲工作室母公司ZeniMax Media、開放程式碼網站GitHub和商業社群媒體網路LinkedIn。在動視暴雪之前，LinkedIn是微軟最大的收購案，交易金額達262億美元。

如今有報導指稱，微軟正在尋求收購網絡安全軟體公司Mandiant，該公司的前身為火眼（FireEye），目前估值約為45億美元。

Mandiant執行長Kevin Mandia上周在法說會上表示，不會評論謠言或臆測。微軟也未發表評論。

這不足奇，微軟可能希望利用其資產負債表上的龐大現金來從事一些收購。微軟有約1,300億美元，而且在收購動視暴雪後仍剩下約600億美元，前提是獲得監管機構批准。

網路安全事業是納德拉關注的主要領域。去年，微軟收購了幾家資安 新創公司，包括CloudKnox Security、RiskIQ和 CyberX。

對微軟來說，資安是一項有利可圖的業務，因為會帶來大量經常性的年度訂閱營收 ，而且還有助於微軟吸引更多企業客戶購買該公司其他雲端訂閱軟體產品。因此，即使沒有買下Mandiant，微軟也可能會將目光投向資安領域的其他地方。

納德拉上月在法說會上說：「網路犯罪是當今每家企業面臨的頭號威脅。」他並表示，過去12個月微軟的網路安全營收超過150 億美元，比一年前躍增45%。