基金經理看空科技股 16年來之最

根據美國商銀最新的基金經理人調查，在市場迎接聯準會(Fed)大幅收緊貨幣政策之際，科技股在近16年來從未像現在這樣被看空過。

這項每月基金經理人調查是在2月4日至10日間進行，共有314位基金經理人接受訪問，他們管理著1兆元的資產。

調查顯示，科技股的淨超額部位已降至2006年8月以來最低。在10日公布1月通膨數據之前，大多數受訪者便已進行操作。火熱的通膨數據促使投資 人作出今年Fed將升息7次的預期。

隨著各國央行 準備升息以應對通膨問題，緊張的投資人迅速減少了對成長型股票 的押注。過去10年，成長股推動了史坦普500指數的上漲，而高利率打擊了高位科技股的估值。

調查顯示，雖然做多美國科技股仍然是最熱門的交易，但這種趨勢已經在減弱，受訪者的信心也在不斷下降，從1月的39%降至2月的28%。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美國商銀策略師們表示，總體股票配置大幅下降，只有近三分之一的受訪者看多股票，較1月下降一半以上。與此同時，現金以38%的淨超額部位被選為最受青睞的資產類別。

鷹派的央行立場連續第三個月被視為最大的尾部風險，其次是通膨和資產泡沫，俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢在市場風險中僅排第五位。

投資人認為，預計在史指跌至3700點之後，Fed才會推出支持性措施。史指14日收於4400點。

此外值得注意的重點包括：現金水平躍升至5.3%，為2020年5月以來的最高水平；只有30%的投資人預計2022年美股將出現熊市；流動性也惡化到2020年5月以來的最低水平。