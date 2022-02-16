演習俄軍回駐地 俄烏危機緩解 道指升422點

道瓊工業平均指數 15日為4個交易日以來第一天上漲；俄羅斯 似乎放棄立即入侵烏克蘭 ，緩解了過去3天導致美股下跌的地緣政治緊張局勢。

俄羅斯國防部表示，在結束烏克蘭邊境附近的訓練演習後，已開始將部分部隊送回駐地。

道指上漲422.67點或1.22%至3萬4988.84點，受惠於波音上漲3.66%。史坦普500指數上漲69.4點或1.58%至4471.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲348.84點或2.53%至1萬4139.76點。史指較歷史高點下跌約7%。小型股指標羅素2000指數大漲2.8%。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)說，最近被派往烏克蘭接壤的俄羅斯南部和西部軍區的部隊已經完成演習，「今天已經搭上鐵路和公路運輸，開始轉移到原有駐地。」

WTI原油價格下跌3.6%，而隨著緊張局勢緩解，10年期美國國債殖利率躍升至2.04%。投資俄羅斯大型股的VanEck Russia ETF上漲5.6%。

航空和郵輪股領漲，美國航空上漲8.09%，嘉年華上漲6.7%。與此同時能源公司則因油價下跌而走低，埃克森美孚下跌1.24%，康菲石油下跌2.04%。

某些科技個股也走高。Netflix上漲2.75%，特斯拉上漲5.33%。Zoom Video上漲3.39%。