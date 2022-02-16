塔可鐘加速國際展店步伐 目標年收200億

塔可鐘(Taco Bell)正在美國以外加速發展，光是過去2年就新開了25%的國際分店。

這家Yum Brands旗下的連鎖店15日宣布在西班牙開設了第100家國際分店。該連鎖店表示，正在按計畫開設1000家國際分店，但它沒有分享實現這個目標的時間表。到2020年底，塔可鐘的7427家餐廳中約有8%位於美國以外。

塔可鐘在美國本土市場擁有大批忠實粉絲，他們甚至在其拉斯維加斯分店舉辦結婚儀式。這些粉絲包括素食者，他們去年發起運動抱怨削減菜單，最終讓該公司重新恢復土豆選擇。即使如此，該連鎖店的美國業務仍比Yum Brands另外兩個大品牌肯德基 和必勝客從疫情 恢復過來的時間更長。深夜和早餐需求的減少損害了塔可鐘的銷售。

雖然Yum Brands按國家及地區別公布了必勝客和肯德基的全系統銷售成長，但沒有提到塔可鐘。在第4季，塔可鐘所有分店的同店銷售額增加了8%。

塔可鐘國際總裁費爾絲馬西諾(Julie Felss Masino)說：「我們可望在不久的將來開設1000家門市，這已在我們的規畫之內。」

她補充說，塔可鐘CEO金恩(Mark King)已經設定了年收入200億元的目標，而擴展國際分店是實現這個目標的重要關鍵。

塔可鐘的國際戰略包括強調數位訂單。在英國 ，60%的交易來自線上客戶。該連鎖店一直在開設僅限網路下單的分店和餐廳，並設有專門為外送司機服務的取貨窗口。

與美國業務不同，塔可鐘的所有國際分店均由加盟商經營。其中一些營運商幾十年來一直為Yum Brands服務，在他們的國家經營肯德基或必勝客餐廳。

費爾絲馬西諾說，「我們靠這些加盟商才能迅速地擴大規模。」「規模有助消費者，因為品牌感覺更大，讓他們更有信心。可以經由行銷在市場上做更多。」