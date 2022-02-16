玩具行業前景 孩之寶、美泰看法南轅北轍 一保守一樂觀

玩具業前景，兩大業者看法不同。（路透）

孩之寶(Hasbro)和美泰(Mattel)對玩具行業的未來有著截然不同的看法。

雖然這兩大玩具公司在關鍵的假日季和整個2021年都享有強勁營收 成長，但只有一家預計強勁成長將會持續。

BMO Capital Markets分析師強生(Gerrick Johnson)說，「美泰充滿了種信心和樂觀情緒，孩之寶則持防守心態。」

他說，「美泰越來越朝橫向發展，而孩之寶則更加垂直整合。」「時間會證明哪種方法是正確的。」

美泰預計消費者將接受售價調漲，並繼續以疫情 期間相同的數量和速度消費。然而，銷售成長主要來自父母，他們將玩具作為在疫情期間在家殺時間的一種方式，並得到了紓困 支票支付和兒童稅收抵免的補助。

孩之寶的樂觀情緒則較為減弱，該公司預計隨著旅遊和休閒支出的反彈，未來2年銷售成長將放緩。

Jefferies總經理威辛克(Stephanie Wissink)表示：「這件事是投資人如今正在努力解答的問題。為什麼孩之寶對核心玩具業務的看法比美泰更保守？」

美泰的樂觀來自其成功地轉虧為盈，該公司的芭比娃娃品牌創下60多年歷史中最佳全年銷售業績。甚至之前陷入困境的品牌如American Girl、Fisher-Price和Thomas and Friends也重新煥發了活力。

與此同時，其主要競爭對手孩之寶對玩具業的前景更為保守。

孩之寶上周表示，預計2022年營收將以低個位數成長。該公司財務長湯馬斯(Deborah Thomas)表示，雖然玩具和遊戲產業在過去2年以高於趨勢的速度成長，但玩具製造商預計這種情況不會持續，並預計將在未來1年放緩或下滑。

雖然孩之寶的玩具部門仍占總營收的62%，在2021年約為39.8億元，但其其他方面變得越來越重要。2021年，Wizards of the Coast和數位遊戲營收12.8億元，占總營收的20%，娛樂部門為17.9%或11.5億元。