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美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

財經簡訊

財經新聞組／整理

馬斯克捐57億元股票給WFP

特斯拉在向證券交易委員會(SEC)提交的公開文件中披露，從去年11月19日到11月29日，CEO馬斯克總共送出504.4萬股特斯拉股票。依市值計算價值57億元。文件沒有具體說明受贈者是哪個慈善機構，一般認為這項捐贈是給了聯合國世界糧食計劃署(WFP)。

漢堡王母公司獲利超越預期

漢堡王(Burger King)和Tim Hortons連鎖餐廳等品牌的母公司Restaurant Brands International第4季獲利和營收都超出分析師預期；其中數位訂單占該公司全球銷售額近三分之一。該公司第4季每股獲利74分，超過預期的每股70分。淨銷售額成長14%至15.5億元，超過預期的15億元。

去年半導體銷售首破5000億元

半導體行業協會(SIA)表示，2021年全球半導體產業銷售額達到創紀錄的5559億元，同比增加26.2%。因為全球晶片短缺，業者提高產量以滿足需求。去年半導體出貨量達到創紀錄的1.15兆台。SIA表示，2021年中國半導體銷售額總計1925億元，同比增加27.1%，超過任何其他市場。

蘋果谷歌在荷恐遭集體訴訟

荷蘭企業家克洛平(Alexander Klöpping)領導的基金會開始收集消費者索賠案件，針對蘋果和谷歌的應用商店在荷蘭提出集體訴訟。該集體訴訟案已編入2020年議程，並已發送正式通知給蘋果和谷歌。下一步將在4月向阿姆斯特丹地區法院提交證據。如果法官同意，法院將開始評估投訴內容。

疫苗和入住率同升 萬豪業績佳

萬豪國際第4季業績超過華爾街預期，因為疫苗接種率的提高和假日季客流量提高其酒店的入住率。這家全球最大連鎖酒店受惠於國境重新開放和旅遊限制的寬鬆，尤其是主要市場北美和歐洲。上季營收增加1倍多達44.5億元，超過分析師預期的39.9億元。

1月PPI月增1% 是預期的2倍

勞工部表示，由於年初通膨壓力有增無減，1月批發物價漲幅是預期的2倍。衡量最終需求商品和服務的生產者物價指數(PPI)上漲1%，而《道瓊》估計為0.5%。較上年同期上漲9.7%，接近2010年以來新高。不含食品、能源和貿易部門的核心PPI月增0.9%，超過0.4%的預測值。

蘋果 谷歌 營收

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