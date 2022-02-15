電動車新創Canoo 傳再爆高階主管出走潮

知情人士透露，美國電動車新創Canoo近幾周已有數名重要的高階主管出走，加劇人才荒。路透

知情人士透露，美國電動車 新創公司Canoo過去幾周來有數名重要的高階主管出走；Canoo正面臨監管機關調查，這波高管離職潮加劇該公司的人才荒。

Canoo採用月費訂閱方式讓用戶使用電動車，台灣被動元件大廠國巨、宸鴻皆入股這家新創公司。

彭博引述知情人士報導，近來Canoo有多位高階主管離職，包含首席設計師的好搭檔、元老級的員工德隆（Mike de Jung）、車輛計畫負責人勒布朗（Nicolas Leblanc）、軟體控制負責人沃克（Richard Walker）。傳動系統和電池製造工程負責人奧福特（Steven Offutt）也準備求去。

Canoo前執行長克朗茲（Ulrich Kranz）去年遭蘋果挖角，當時財務長、法務長、傳動系統部門負責人也都離職；去年底，Canoo技術長和數名其他高階主管也都離職。這波高管出走潮延續至今，Business Insider上周報導，Canoo行銷長和兩名副總裁即將離職。

Canoo發言人聲明指出，「當你有聰明能幹的人才，有時就會發生這種事」，但未直接提到人才出走。奧福特已在領英（LinkedIn）證實他離職的消息。

Canoo損失這些人才，讓該公司今年稍晚開始量產電動廂型車的計畫更形複雜。美國證管會（SEC）正在調查Canoo去年與特殊目的收購公司（SPAC）合併後，營業策略轉變及一些高階主管離職等問題。

歷經去年一波合併及上市熱潮後，投資 人情緒已轉變，使電動車新創公司近來持續承壓。Nikola、法拉第未來、Electric Last Mile Solutions等公司，在挑戰電動車龍頭特斯拉 的過程中，已因人才出走和其他失策而陷入困境。