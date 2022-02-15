我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

電動車新創Canoo 傳再爆高階主管出走潮

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，美國電動車新創Canoo近幾周已有數名重要的高階主管出走，加劇人才荒。路透
知情人士透露，美國電動車新創Canoo近幾周已有數名重要的高階主管出走，加劇人才荒。路透

知情人士透露，美國電動車新創公司Canoo過去幾周來有數名重要的高階主管出走；Canoo正面臨監管機關調查，這波高管離職潮加劇該公司的人才荒。

Canoo採用月費訂閱方式讓用戶使用電動車，台灣被動元件大廠國巨、宸鴻皆入股這家新創公司。

彭博引述知情人士報導，近來Canoo有多位高階主管離職，包含首席設計師的好搭檔、元老級的員工德隆（Mike de Jung）、車輛計畫負責人勒布朗（Nicolas Leblanc）、軟體控制負責人沃克（Richard Walker）。傳動系統和電池製造工程負責人奧福特（Steven Offutt）也準備求去。

Canoo前執行長克朗茲（Ulrich Kranz）去年遭蘋果挖角，當時財務長、法務長、傳動系統部門負責人也都離職；去年底，Canoo技術長和數名其他高階主管也都離職。這波高管出走潮延續至今，Business Insider上周報導，Canoo行銷長和兩名副總裁即將離職。

Canoo發言人聲明指出，「當你有聰明能幹的人才，有時就會發生這種事」，但未直接提到人才出走。奧福特已在領英（LinkedIn）證實他離職的消息。

Canoo損失這些人才，讓該公司今年稍晚開始量產電動廂型車的計畫更形複雜。美國證管會（SEC）正在調查Canoo去年與特殊目的收購公司（SPAC）合併後，營業策略轉變及一些高階主管離職等問題。

歷經去年一波合併及上市熱潮後，投資人情緒已轉變，使電動車新創公司近來持續承壓。Nikola、法拉第未來、Electric Last Mile Solutions等公司，在挑戰電動車龍頭特斯拉的過程中，已因人才出走和其他失策而陷入困境。

電動車 特斯拉 投資

上一則

傳部分俄軍返回基地 美股期指跳漲300點 油金齊跌

下一則

疫情打亂生產作業 三星把部分手機產線從越南遷回南韓

延伸閱讀

詐欺大馬銀行45億案開審 高盛高管被控收3500萬回扣

詐欺大馬銀行45億案開審 高盛高管被控收3500萬回扣
新州獲1540萬補助 將打造車用充電網

新州獲1540萬補助 將打造車用充電網
超級盃充斥汽車大廠廣告 為何不見特斯拉蹤影？

超級盃充斥汽車大廠廣告 為何不見特斯拉蹤影？
套裝穿完換格子衫…服裝日折騰 台中停管處爆離職潮？

套裝穿完換格子衫…服裝日折騰 台中停管處爆離職潮？

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元