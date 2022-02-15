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憂升息及俄烏開戰 股指全面回落

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數和史坦普500指數14日回落，因投資人評估了對聯準會(Fed)升息計劃的擔憂以及俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係。

道指下跌171.89點或0.49%至3萬4566.17點，主受Walgreens Boots Alliance和雪佛龍拖累。史指下跌16.97點或0.38%至4401.67點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數微跌0.24點或1萬3790.92點。

14日大部分交易時間油價走低，但西德州中質原油(WTI)期貨尾盤上漲2.6%至每桶95元以上，股票走低。是什麼推動尾盤走勢並不清楚，但美國宣布關閉基輔大使館。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)提到烏克蘭邊境「俄羅斯軍隊集結的速度加劇」。

避險動作重擊了開拓重工和波音等工業股，分別下跌0.67%和1.06%。

即使如此，14日的走勢並不全是悲觀的。投資俄羅斯頂級企業但在美國交易的的VanEck俄羅斯ETF仍然上揚2.5%。

石油股下跌。埃克森美孚下跌1.53%，康菲石油下跌2.11%。

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)指出，Fed需要更積極地對抗通膨：「我的確認為，與以前相比，我們需要提前承擔更多原先規劃的縮減寬鬆。我們對通膨上漲感到驚訝。而且是很多通貨膨脹。」

俄羅斯 指數 石油

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