調查：通膨太高 小企業轉嫁成本

消費者物價指數(CPI)創近40年來新高，對美國經濟的衝擊更形擴大。越來越多小企業表示現在正將成本轉嫁給客戶，或很快將被迫如此做。

根據《CNBC》的小企業調查，雖然74%的受訪者表示供應成本上升，但與2021年第4季相較幾乎沒有變化，但將成本轉嫁給客戶的企業數量已由2021年第4季的39%上升至2022年第1季的47%。另有32%表示，如果通膨持續下去，將被迫很快調高售價格。有超過80%的小企業主預計通膨在6個月後仍是問題，55%表示「很有可能」。

對通膨的擔憂集中在供應鏈 前景。75%的人表示供應鏈問題可能會在6個月後仍是問題。而且他們對政客缺乏信心，71%的小企業主對聯準會(Fed)控制通膨的能力沒有信心。

這項線上民調於2022年1月24日至30日在全美針對2227名小企業主進行。

進行調查的Momentive研究科學資深經理容斯基(Laura Wronski)說，「通膨的根本問題是看不到盡頭。」「我們已經習慣了新冠疫情 的起起落落，企業也有時間調整策略來因應。但沒有人知道通膨會以多快或多大幅度繼續上升，因此不可預測性正在引發一些不安。」

在受訪者中，有84%表示，自9月以來通膨變得更糟，只有13%認為供應鏈問題在2022年上半年可望緩解。

不僅投入成本增加，漲幅也影響小企業的成長。線上小型企業平台Alignable聯合創始人兼CEO格羅夫斯(Eric Groves)指出，不少企業表示其成本出現最高水平的上揚。總體而言，78%的小企業表示成本已高於疫情前水平，且高達29%的小企業表示進貨成本上漲超過25%。

格羅夫斯說：「成本上升的幅度超過了轉嫁的能力，這對景氣復甦至關重要。」「這就是壓力感的來源。這是對獲利的擠壓，而不僅僅是營收 。」