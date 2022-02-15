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超級盃廣告 Nike、百事大贏家

財經新聞組／綜合報導
超級盃也是企業廣告必爭之地。（路透）
超級盃也是企業廣告必爭之地。（路透）

在13日擊敗辛辛那提孟加拉虎隊之後，洛杉磯公羊隊贏得球史第二個超級盃冠軍。但百事可樂、Nike和Bose等公司也是大贏家，因為它們在第56屆超級盃獲得最大的曝光率。

舊金山軟體公司Hive與體育諮詢公司Elevate合作對2022年超級盃比賽期間的媒體進行估值。根據初步報告，所有品牌獲得1.7億元的比賽曝光；較去年的1.69億元略有增加。

Hive表示，企業品牌在2022年超級盃期間曝光時間超過75分鐘，較去年的104分鐘減少。

Hive的2022年56屆超級盃廣告報告結合了視覺和口頭曝光。其中Nike的曝光率最高，露出時間達46分鐘；而作為NFL頂級邊線贊助商之一的Bose，品牌露出達8分鐘。

百事可樂今年有雙重曝光機會，其品牌出現在2022年超級盃，也贊助了中場秀，由最具代表性的嘻哈明星Dr. Dre和Snoop Dogg主演。Hive估計百事可樂加計旗下品牌如Gatorade，在廣告螢幕上出現了大約9分鐘，其品牌被提到11次，達到全場最高。

豐田、Verizon和New Era以各1分鐘、合計3分鐘曝光緊隨其後。同意與公羊隊達成6.25億元冠名權交易的SoFi曝光大約1分鐘，Hive估計價值為350萬元。

Hive總裁卡爾平(Dan Calpin)說，「廣告中總有很多焦點和很有噱頭的談話，但若退後一步觀察，曝光率最高的品牌可能根本沒有播放廣告；而在某些情況下，人們不自知地在比賽中接觸了好幾分鐘。」「這就是人們對Nike、Gatorade、SoFi和百事可樂印象深刻的原因。」

在整個2022年超級盃賽事期間，Hive在球衣、瓶子、冷卻器、毛巾、平板電腦、手推車、耳機和場內廣告牌上檢測企業Logo。卡爾平表示，每150秒的平均曝光量相當於30秒廣告的價值。

超級盃 檢測 豐田

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