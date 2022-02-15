美股最錢線／俄烏若打仗 美股重大風險

華爾街 知名空頭指出，俄羅斯 若入侵烏克蘭可能會導致經濟陷入衰退，從而對美股 構成另一個重大風險。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Michael Wilson)在給客戶的報告中指出，戰爭「會大幅增加經濟和獲利出現極地氣旋的可能性」。他及其團隊表示，能源價格飆升「將破壞需求，並可能讓幾個大型經濟體陷入衰退」，並補充說能源股最有可能面臨拋售風險。

美國政府13日警告俄羅斯最早可能在本周展開入侵行動。全球原油價格14日上漲，歐洲的天然氣價格同步飆升。

俄烏僵局壓低亞洲和歐洲股市，加劇了今年來因升息預期所引發的跌勢。但俄羅斯官員一再否認有進攻烏克蘭的計畫。

威爾森曾不斷警告美股面臨回跌的風險，他對史坦普500指數的年終目標也是華爾街所有策略師中最低的。他14日表示，投資人快就會把注意力從通膨轉向經濟成長。他指出，事實上，經濟急劇減速可能意味著聯準會(Fed)不會像市場目前預期那樣升息那麼多次。

他說，「這就是為什麼我們仍然建議在美股採取更具防禦性而非偏向成長的策略。我們認為實現獲利的脆弱程度還不如經濟成長令人失望的影響。」他指出，美股的回跌尚未結束。

不過並非所有人都認同威爾森的空頭廾調。高盛策略師雖調降史指年底目標，但仍然認為美股將較當前水平上升約11%。

瑞銀全球財富管理公司投資長海夫勒(Mark Haefele)表示，「即使近期市場出現波動，但重要的是要記住，目前仍處於經濟和獲利成長強勁的環境中。依據基本假定，預計美股在今年前仍會有上漲空間。」「我們的基本假定是，未來幾個月的通膨率將下降，地緣政治緊張局勢也將緩和，從而讓市場得以走高。」