我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

美股最錢線／俄烏若打仗 美股重大風險

財經新聞組／綜合報導

華爾街知名空頭指出，俄羅斯若入侵烏克蘭可能會導致經濟陷入衰退，從而對美股構成另一個重大風險。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Michael Wilson)在給客戶的報告中指出，戰爭「會大幅增加經濟和獲利出現極地氣旋的可能性」。他及其團隊表示，能源價格飆升「將破壞需求，並可能讓幾個大型經濟體陷入衰退」，並補充說能源股最有可能面臨拋售風險。

美國政府13日警告俄羅斯最早可能在本周展開入侵行動。全球原油價格14日上漲，歐洲的天然氣價格同步飆升。

俄烏僵局壓低亞洲和歐洲股市，加劇了今年來因升息預期所引發的跌勢。但俄羅斯官員一再否認有進攻烏克蘭的計畫。

威爾森曾不斷警告美股面臨回跌的風險，他對史坦普500指數的年終目標也是華爾街所有策略師中最低的。他14日表示，投資人快就會把注意力從通膨轉向經濟成長。他指出，事實上，經濟急劇減速可能意味著聯準會(Fed)不會像市場目前預期那樣升息那麼多次。

他說，「這就是為什麼我們仍然建議在美股採取更具防禦性而非偏向成長的策略。我們認為實現獲利的脆弱程度還不如經濟成長令人失望的影響。」他指出，美股的回跌尚未結束。

不過並非所有人都認同威爾森的空頭廾調。高盛策略師雖調降史指年底目標，但仍然認為美股將較當前水平上升約11%。

瑞銀全球財富管理公司投資長海夫勒(Mark Haefele)表示，「即使近期市場出現波動，但重要的是要記住，目前仍處於經濟和獲利成長強勁的環境中。依據基本假定，預計美股在今年前仍會有上漲空間。」「我們的基本假定是，未來幾個月的通膨率將下降，地緣政治緊張局勢也將緩和，從而讓市場得以走高。」

美股 俄羅斯 華爾街

上一則

數位人民幣試點 北京交易額達96億

下一則

中糧食出庫 擬推質量安全檢驗制度

延伸閱讀

俄烏局勢令市場緊張 紐約油價站上95美元 金鋁鎳上漲

俄烏局勢令市場緊張 紐約油價站上95美元 金鋁鎳上漲

俄烏戰雲密佈 國際油價逼近100美元 漲到7年最高點

俄烏戰雲密佈 國際油價逼近100美元 漲到7年最高點
觀察美如何處理俄烏局勢 北京當台海危機試金石

觀察美如何處理俄烏局勢 北京當台海危機試金石
俄烏緊張升溫 台灣金融業曝險2291億

俄烏緊張升溫 台灣金融業曝險2291億

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元