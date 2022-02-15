傳亞馬遜Spotify擬購英播客

英國媒體《天空新聞》(Sky News) 報導，亞馬遜和Spotify正在考慮對在倫敦掛牌的播客集團Audioboom採取敵意收購。Audioboom集團在新冠疫情期間營收和股價都大幅飆升。報導指出，這兩家數位巨頭最近幾周一直在研究對Audioboom進行競購，最快本月就會決定是否提出報價。

Mobileye後年推接駁車

媒體報導，英特爾鎮旗下Mobileye部門規畫在2024年與其美國合作夥伴一起製造和推出自駕電動接駁車，在出租車和送貨車之外再擴大其自駕系統規模。Mobileye將與Benteler EV Systems和Beep合作推出隨叫隨行的無人駕駛接駁車，車上將配備12至14個座位，沒有方向盤或踏板。

Coinbase App因超級盃 當機

美國最大公開上市加密貨幣交易所Coinbase的App在周末超級盃廣告中，因流量瞬間激增至2000萬點擊導致短暫當機。該廣告顯示出一個浮動的彩色二維碼，用相機掃描後將會導流至一個聯結網址，向2月15日之前註冊Coinbase帳戶的人提供15元的比特幣。

英追逃稅查獲NFT 史上首見

英國稅務海關總署(HMRC)在調查一椿價值140萬英鎊的詐欺案時，查獲了3個非同質化代幣(NFT)，這被認為是史上首例。官員表示，在調查這件疑似增值稅(VAT)詐欺案時查獲了NFT。該案涉及250家企業造假，3名嫌疑人因涉嫌企圖詐騙稅務員而被捕。

口罩 需求降低 影響3M獲利

工業巨頭3M公司預測，由於全球力推針對新冠病毒的疫苗接種運動，對其口罩的需求減弱，2022年的銷售成長速度將放緩，將影響每股獲利45分。該公司預計2022年總銷售額成長在1%至4%範圍內，低於去年同期近10%的幅度。全年獲利在每股10.15至10.65元間，中值略高於預期的10.36元。

聖路易斯Fed：應加快升息

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)表示，Fed需要對通膨加速做出反應，因此應該迅速提高利率。他認為Fed的信譽在此一舉，必須對數據作出回應，且相信可以透過有組織而不會破壞市場的方式來做到這一點。而且應該提前結束原訂的縮減寬鬆步驟，因為通膨來得又急又高。