通膨破表…桑默斯籲停QE 克魯曼反震撼療法

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯日前上彭博電視節目「華爾街一周」時呼籲，Fed「明天」就應立刻召開緊急會議，宣布終結量化寬鬆（QE）購債計畫，比原訂下月結束的時間點提前，藉此宣示馴伏通膨的決心。

桑默斯說：「Fed應該開特別會議結束QE，現在就開！」他強調：「通膨率7.5%，勞動市場是兩世代以來最緊繃，經濟已經這樣了，央行還擴大資產負債表，說荒謬一點也不為過。」

負責Fed利率 政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定3月15日至16日舉行例會，就在購債計畫原訂終止日之後。桑默斯預估，Fed下月升息1碼或2碼的機率「五五波」。他認為，Fed的行動和政策指引都不該「偏鴿」得出乎市場意料。

同日，2008年獲諾貝爾 經濟學獎的紐約市立大學教授克魯曼 表示，他從來就不認為QE是有效政策，所以不反對結束QE。他也認為，現在是Fed開始提高利率的時候了，但強調此刻通膨還沒演變到「危機」地步，決策官員大可按部就班收緊貨幣政策。

克魯曼在彭博電視節目「權力平衡」接受訪問時說：「現在經濟顯然非常熱，讓它稍稍降溫是Fed職責所在。」但他強調，現在需要的「絕對不是震撼療法」。他認為，較長期的「通膨預期」指標仍遠低於短期指標，此刻未見到通膨已在經濟生根的跡象。Fed仍有讓經濟軟著陸（soft landing）的調控空間──但Fed必須開始行動。」「我所謂的『軟著陸』，意思是不要為了把通膨壓下來，而必須（調升利率到）把經濟推入衰退的地步。」