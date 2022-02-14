我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

通膨破表…桑默斯籲停QE 克魯曼反震撼療法

財經新聞組／綜合報導
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯日前上彭博電視節目「華爾街一周」時呼籲，Fed「明天」就應立刻召開緊急會議，宣布終結量化寬鬆（QE）購債計畫，比原訂下月結束的時間點提前，藉此宣示馴伏通膨的決心。

桑默斯說：「Fed應該開特別會議結束QE，現在就開！」他強調：「通膨率7.5%，勞動市場是兩世代以來最緊繃，經濟已經這樣了，央行還擴大資產負債表，說荒謬一點也不為過。」

負責Fed利率政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定3月15日至16日舉行例會，就在購債計畫原訂終止日之後。桑默斯預估，Fed下月升息1碼或2碼的機率「五五波」。他認為，Fed的行動和政策指引都不該「偏鴿」得出乎市場意料。

同日，2008年獲諾貝爾經濟學獎的紐約市立大學教授克魯曼表示，他從來就不認為QE是有效政策，所以不反對結束QE。他也認為，現在是Fed開始提高利率的時候了，但強調此刻通膨還沒演變到「危機」地步，決策官員大可按部就班收緊貨幣政策。

克魯曼在彭博電視節目「權力平衡」接受訪問時說：「現在經濟顯然非常熱，讓它稍稍降溫是Fed職責所在。」但他強調，現在需要的「絕對不是震撼療法」。他認為，較長期的「通膨預期」指標仍遠低於短期指標，此刻未見到通膨已在經濟生根的跡象。Fed仍有讓經濟軟著陸（soft landing）的調控空間──但Fed必須開始行動。」「我所謂的『軟著陸』，意思是不要為了把通膨壓下來，而必須（調升利率到）把經濟推入衰退的地步。」

美國前財長、哈佛大學教授桑默斯。（路透）
美國前財長、哈佛大學教授桑默斯。（路透）

利率 克魯曼 諾貝爾

上一則

股神投資觀：持有黃金 不如投資股票

下一則

理財Q&A／夫妻該合併or獨自報稅？

延伸閱讀

全球通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購

全球通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購
桑默斯籲Fed急停QE抗通膨 克魯曼反對震撼療法

桑默斯籲Fed急停QE抗通膨 克魯曼反對震撼療法
穆迪經濟學家：美國通膨去年10月就見頂了

穆迪經濟學家：美國通膨去年10月就見頂了
蛋價飆 台物價連六個月高於通膨警戒 主計總處：壓力大

蛋價飆 台物價連六個月高於通膨警戒 主計總處：壓力大

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
美國1月通膨年增率飆上7.5%，聯準會（Fed）加速、用力升息的機率升高，嚇得美股三大指數10日齊跌。 路透

高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉

2022-02-11 07:17

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠